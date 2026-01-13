Advertisement
ED Raid: ମହାଦେବ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ମାମଲାରେ EDର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍,ଭାରତ ଓ ଦୁବାଇରେ ୨୧.୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ

ED Raid: ମହାଦେବ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ମାମଲାରେ EDର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍,ଭାରତ ଓ ଦୁବାଇରେ ୨୧.୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ

ED Raid: ମହାଦେବ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକ୍ (MOB)ର ବେଆଇନ ବେଟିଂ ରାକେଟରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 13, 2026, 06:41 PM IST

ED Raid: ମହାଦେବ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ମାମଲାରେ EDର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍,ଭାରତ ଓ ଦୁବାଇରେ ୨୧.୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ

ED Raid: ମହାଦେବ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକ୍ (MOB)ର ବେଆଇନ ବେଟିଂ ରାକେଟରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି। ED ରାୟପୁର ଜୋନାଲ୍ ଅଫିସ୍ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ (PMLA) ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଥିବା ତଦନ୍ତରେ ମୋଟ ୨୧.୪୫ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସ୍ଥାବର ଏବଂ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି। ଜବତ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ୯୮.୫୫ ଲକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟର ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ଏବଂ ଦୁବାଇରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆବାସିକ ଘର, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଦୋକାନ, କୃଷି ଜମି ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମେତ ୨୭ଟି ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସାମିଲ୍ ରହିଛି। ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୨୦.୪୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ।

ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ଜବତ ସମ୍ପତ୍ତି:
ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଟାଚ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରବି ଉପ୍ପଲ,ରଜତ କୁମାର ସିଂହ, ସୌରଭ ଆହୁଜା, ବିଶାଳ ରମାନି, ବିନୟ କୁମାର, ହନି ସିଂହ, ଲକି ଗୋୟଲ ଏବଂ ରାଜା ଗୁପ୍ତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। 

ରବି ଉପ୍ପଲ: ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମୋଟର ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଯିଏ ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳାତକ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୬.୭୫କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଏକ ବିଦେଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି (Atria Ra) ମଧ୍ୟ ଆଟାଚ୍ କରାଯାଇଛି।

ରଜତ କୁମାର ସିଂହ: ସୌରଭ ଚନ୍ଦ୍ରକରଙ୍କ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ । ଯିଏ ଅନେକ ପ୍ୟାନେଲ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୦-୨୦ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଅପରାଧ ଆୟ (POC) ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସଂଲଗ୍ନ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଭିଲାଇ ଏବଂ ଦୁବାଇରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ସୌରଭ ଆହୁଜା ଏବଂ ବିଶାଲ ରମାନି: ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ପ୍ୟାନେଲ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୩୦ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର POC ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଗ ଏବଂ ଭିଲାଇରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଆଟାଚ୍ କରାଯାଇଛି।

ବିନୟ କୁମାର ଏବଂ ହନି ସିଂହ: ସେମାନେ ଛଅଟି ପ୍ୟାନେଲ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବେଟିଂ ଆପ୍ସର ପ୍ରତାରଣାମୂଳକ ପ୍ରଚାରରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଆନୁମାନିକ ୭ କୋଟି (ପ୍ରତ୍ୟେକ ୩.୫କୋଟି) ମୂଲ୍ୟର POC ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସଂଲଗ୍ନ ପରିମାଣରେ ଜୟପୁର ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଆବାସିକ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏବଂ ଏକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଥର ଏବଂ ଏକ ଟୟୋଟା ଫର୍ଚୁନର ସମେତ ଯାନବାହାନର ଏକ ଫ୍ଲିଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।

ଲକି ଗୋୟଲ: ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ-ଆଧାରିତ ପ୍ରଚାରରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୨.୫୫ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର POC ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଦୋକାନ ଏବଂ ପ୍ଲଟ୍ ଆଟାଚ୍ କରାଯାଇଛି।

ରାଜା ଗୁପ୍ତା: ଦୁବାଇର ଜଣେ ଅପରେଟର ଯିଏ ଅତି କମରେ ୧୦ଟି ପ୍ୟାନେଲ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପିଓସିରୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ରାୟପୁରର ଏକ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ଅନେକ ଏଫଆଇଆର ଆଧାରରେ ଇଡି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ବେଟିଂ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଖୋଲିଥିଲା। ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟି ଟାଇଗର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ଗୋଲ୍ଡ ୩୬୫ ଏବଂ ଲେଜର ୨୪୭ ଭଳି ଡୋମେନ୍ ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବୈଧ ବେଟିଂ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ "ପ୍ୟାନେଲ/ଶାଖା"ର ଏକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ମଡେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମୋଟର,ସୌରଭ ଚନ୍ଦ୍ରାକର ଏବଂ ରବି ଉପ୍ପଲ ଦୁବାଇରୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ।

Narmada Behera

