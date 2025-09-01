Ramon Magsaysay Award 2025: ରମନ ମ୍ୟାଗସେସେ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବ 'ଏଜୁକେଟ୍ ଗାର୍ଲ୍ସ'

Ramon Magsaysay Award 2025: ମାଳଦ୍ୱୀପର ଶାହିନା ଅଲ୍ଲି ଏବଂ ଗରିବ ଏବଂ ଅବହେଳିତ ଲୋକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଫ୍ଲାଭିଆନୋ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଏଲ୍ ଭିଲାନୁଏଭା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନ୍ ମ୍ୟାଗାସେସେଙ୍କ ପ୍ରତିରୂପ ବହନ କରିଥିବା ଏକ ପଦକ, ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟତା ପତ୍ର ଏବଂ ଏକ ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ବୋଲି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କହିଛି। ୬୭ତମ ରାମନ୍ ମ୍ୟାଗାସେସେ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ ନଭେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ ମାନିଲାର ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍ ଥିଏଟରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
Ramon Magsaysay Award 2025: 'ଏଜୁକେଟ୍ ଗାର୍ଲ୍ସ', ନାମକ ଏକ ଭାରତୀୟ ଅଣଲାଭକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯାହା ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଏହାକୁ ୨୦୨୫ ରମନ ମ୍ୟାଗାସେସେ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ରବିବାର ଦିନ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛି। ରମନ ମ୍ୟାଗସେସେ ପୁରସ୍କାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ (RMAF) ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ସଂଗଠନ ଭାବରେ ରାମନ ମ୍ୟାଗସେସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇ ଇତିହାସ ରଚିଛି ଏହି ସଙ୍ଗଠନ।
ଏସିଆର ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାରର ସମକକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ରମନ ମ୍ୟାଗସେସେ ପୁରସ୍କାର ଏସିଆର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସାଧାରଣ ସାହସ ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥାଏ।
ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ୨୦୨୫ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଶଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମାଳଦ୍ୱୀପର ଶାହିନା ଅଲ୍ଲି ଏବଂ ଗରିବ ଏବଂ ଅବହେଳିତ ଲୋକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଫ୍ଲାଭିଆନୋ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଏଲ୍ ଭିଲାନୁଏଭା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନ୍ ମ୍ୟାଗାସେସେଙ୍କ ପ୍ରତିରୂପ ବହନ କରିଥିବା ଏକ ପଦକ, ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟତା ପତ୍ର ଏବଂ ଏକ ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ବୋଲି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କହିଛି। ୬୭ତମ ରାମନ୍ ମ୍ୟାଗାସେସେ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ ନଭେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ ମାନିଲାର ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍ ଥିଏଟରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସାଫିନା ହୁସେନ ଏହି ପୁରସ୍କାରକୁ "ଏଜୁକେଟ୍ ଗାର୍ଲ୍ସ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, "ଏହି ସମ୍ମାନ ଭାରତର ବାଳିକା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଲୋକ-ଚାଳିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରେ, ଯାହା ଏକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଝିଅ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।" ଭାରତରୁ ରାମନ୍ ମ୍ୟାଗାସେସେ ପୁରସ୍କାରର ପୂର୍ବରୁ ବିଜେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାଜସେବୀ ମଦର ଟେରେସା (୧୯୬୨), ରାଜନେତା ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ (୧୯୬୫), ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ସତ୍ୟଜିତ ରାୟ (୧୯୬୭), ସାମ୍ବାଦିକ ରବିଶ କୁମାର (୨୦୧୯), ପରିବେଶ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ (୨୦୧୮), ରାଜନେତା ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ୍ (୨୦୦୬), ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଅରୁଣା ରାୟ (୨୦୦୦), ପୂର୍ବତନ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ କିରଣ ବେଦୀ (୧୯୯୪) ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ଅରୁଣ ଶୌରୀ (୧୯୮୨) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।