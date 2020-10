ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଜେପିକୁ ଲାଗିପାରେ ଝଟକା, ଏନସିପିରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏକନାଥ ଖଡସେ!

ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା (Maharastra Assembly) ରେ ବିରୋଧି ଦଳ ଆସନରେ ବସିଥିବା ବିଜେପି (BJP) କୁ ଲାଗିପାରେ ଶକ୍ତ ଝଟକା। ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବତନ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ (Ex Revenue Minister) ଏକନାଥ ଖଡସେ (Eknath Khadse) ବିଜେପି ଛାଡି ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି-ଏନସିପି (NCP-Nationlist Congress Party) ରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି।

ଏନେଇ ଏନସିପି ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାସୀନ ମହାବିକାଶ ଅଗାଡି ସରକାର (Maha Vikas Aghadi) ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଜୟନ୍ତ ପାଟିଲ (Jayant Patil) କହିଛନ୍ତି ଏକନାଥ ଖଡସେ ଶୁକ୍ରବାର ଏନସିପି ସୁପ୍ରିମୋ (NCP Suprmeo) ଶରଦ ପାୱାର (Sharad Power) ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଖଡସେ ବିଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ନେଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଟିଲ।

ଖଡସେଙ୍କ ସମର୍ଥକ ତାଙ୍କ ନିଜ ସହର ଜାଲଗାଓଁ- ମୁକ୍ତାଇନଗର ଠାରେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ବଡ ବ୍ୟାନର ଲଗାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପାର୍ଟିରେ ସେ ଅବହେଳିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଗୋପୀନାଥ ମୁଣ୍ଡେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଖଡସେଙ୍କୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଜେପିର ଓବିସିର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଚେହେରା ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଗତ ୨୦୧୯ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଟିକେଟ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଦଳର ମନୋଭାବକୁ ନେଇ ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ।

Eknath Khadse promoted BJP in Maharashtra over years. I've been informed that BJP Leader Eknath Khadse has resigned from his party. We've decided to give him an entry in NCP. He will be formally inducted into NCP at 2 pm on Friday: Jayant Patil, NCP Leader & Maharashtra Minister pic.twitter.com/3o1STFi7IH

— ANI (@ANI) October 21, 2020