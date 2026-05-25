Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 25, 2026, 03:38 PM IST

El Nino Effect: ଆଜିଠୁ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରକୋପ...ଆଇଏମଡି ଜାରି କଲା ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ହିଟୱେଭ ଆଲର୍ଟ

El Nino Effect: ୨୫ ମେରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏଲନିନୋ ର ପ୍ରଭାବ। ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଏବଂ ଟାଣଖରାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେଣୁ କରି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସଂସ୍ଥା ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଭାରତ, ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରମ ପ୍ରବାହ ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ-NCR, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତର କିଛି ଅଂଶ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ଏଥର ଏଲନିନୋ ସମୟରେ ଅନେକ ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୫ ରୁ ୪୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ବିଶେଷ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ କେବଳ ଦିନ ନୁହେଁ ବରଂ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଗରମରୁ ଛଟପଟ ହେବେ। 

ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ, ଏଲନିନୋ ନଅ ଦିନର ସେହି ସମୟକୁ ବୁଝାଏ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ସମୟ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ତୀବ୍ର ଗରମ ହୋଇଥାଏ। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମୟରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ଭୂମିକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗରମ କରିଥାଏ। ତଥାପି, ଏଥର ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବଢ଼ୁଥିବା ଗରମପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଛଅରୁ ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗରମପ୍ରବାହ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୁରୁତର ଗରମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ଦିଲ୍ଲୀ, ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଗରମ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଜନକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଏବଂ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୩ ରୁ ୪୫ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିଆ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ, କାନପୁର, ପ୍ରୟାଗରାଜ, ବାରାଣସୀ ଏବଂ ଆଗ୍ରା ଭଳି ସହରରେ ମଧ୍ୟ ହିଟୱେଭ୍ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ।

ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୭ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ
ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଟୱେଭର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଜୟପୁର, କୋଟା, ଗ୍ୱାଲିୟର, ଭୋପାଳ, ରାୟପୁର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ହିଟୱେଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦିନ ୧୨ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିରନ୍ତର ଗରମ ପବନ, ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିବା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଏବଂ ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇପାରେ। ବୃଦ୍ଧ, ପିଲା ଏବଂ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ସଙ୍କେତ
ଉତ୍ତର ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପ୍ରବଳ ଗରମରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଏବଂ ମେଘ ଆଚ୍ଛାଦନ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବର କିଛି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିପାରେ। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବର କିଛି ଅଂଶରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେ ଶେଷ ଭାଗରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାକ୍-ମୌସୁମୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ, ଯାହା କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିପାରେ।

ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଗରମ କେବଳ ତାପମାତ୍ରା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ରେକର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏସି, କୁଲର୍ ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍‌ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟବହାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦା ଉଭୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ, ନିରନ୍ତର ଗରମ ଶରୀରକୁ ଭିତରରୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ। ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍, ନିମ୍ନ ରକ୍ତଚାପ, ଥକାପଣ ଏବଂ ନିଦ୍ରାହୀନତା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ଲହରୀକୁ କେବଳ ପାଣିପାଗ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।

ଆଗାମୀ୭ ଦିନ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ...
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଇବା, ହାଲୁକା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଖାଲି ପେଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ବାହାରେ ମୁଣ୍ଡ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ଏବଂ ORS କିମ୍ବା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଭଳି ପାନୀୟ ପିଇବା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ପାଣି ପିଇବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଲଗାତାର ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମରେ ଶରୀର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଜଳୀୟଅଂଶ ହରାଇଥାଏ।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

