Heat Wave Alert: ଏଲ୍ ନିନୋ କରିବ ତାଣ୍ଡବ, ଆଗାମୀ ଚାରି ଦିନ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ କଲବଲ କରିଦେବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ

Heat Wave Alert: ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ତାଣ୍ଡବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶିଳ୍ପ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ଯାନବାହାନରୁ ଧୂଆଁ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ କଷ୍ଟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଟ୍ ୱେଭ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସକାଳ ୧୦ ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ତୁଷାରପାତ, ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାରେ ତୁଷାରପାତ ସହିତ, ସୁଖଦ ପାଗ ଆଣିଛି।
ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ହିଟୱେଭ ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଗରମରୁ କୌଣସି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଦିଲ୍ଲୀ, ରାଜସ୍ଥାନ, ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଟୱେଭ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଛି, ଯାହା ଗରମ ପ୍ରବାହ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଦେଇଛି। ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଆସାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମଣିପୁର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ମଧ୍ୟ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି।
ଏଲ ନିନୋ କରିବ ଆହୁରି ଛଟପଟ
ଜାତିସଂଘ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଶେଷ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି, ଏଲ୍ ନିନୋ, ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଫେରିବ। ଜେନେଭା ସ୍ଥିତ ଜାତିସଂଘ ପାଣିପାଗ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ସଂସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂଗଠନ (WMO) କହିଛି ଯେ ଏଲ୍ ନିନୋ ପରିସ୍ଥିତି ମେ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ବିକଶିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ, ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ। ଏହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ପୂର୍ବ ବିଷୁବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ପୃଷ୍ଠ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହା ପବନ, ଚାପ ଏବଂ ବର୍ଷା ଢାଞ୍ଚାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଏଲ୍ ନିନୋ ଏବଂ ଏହାର ବିପରୀତ, ଲା ନିନା ଏବଂ ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଅସ୍ଥିର ହୁଏ। ପୂର୍ବ ଏଲ୍ ନିନୋ ଘଟଣା ୨୦୨୩ କୁ ରେକର୍ଡରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଗରମ ବର୍ଷ ଏବଂ ୨୦୨୪କୁ ରେକର୍ଡରେ ସବୁଠାରୁ ଗରମ ବର୍ଷ ଭାବେ ଉଭା କରିଥିଲା।
ପ୍ରବଳ ଗରମରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ ପ୍ରବାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶୁକ୍ରବାର, ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରବଳ ଗରମରେ ଡହଳବିକଳ କରିଦେଇଥିଲା। ହିଟୱେଭ ଏବେ ଜୀବନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଧା ଦେଉଛି। ପ୍ରୟାଗରାଜ, ବାରାଣସୀ, ହରଦୋଇ, ଆଗ୍ରା, ମିରଟ, ଆଲିଗଡ଼ ଏବଂ ଶାହଜାହାନପୁର ଭଳି ସହରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବଳ ଗରମ ପ୍ରବାହର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଅପରାହ୍ନରେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଶୁନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରୟାଗରାଜ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୫.୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ସହିତ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲା। ବାନ୍ଦ୍ରା ଏବଂ ହମିରପୁରରେ ୪୪.୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଣ୍ଡା ଏବଂ ହମିରପୁରରେ ୪୪.୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
