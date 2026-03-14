EL Nino Effect: ଏଲନିନୋ ପ୍ରଭାବରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ ଦେଶବାସୀ, ଉପୁଜିବ ମରୁଡ଼ି ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି !

Zee OdishaOdisha National-InternationalEL Nino Effect: ଏଲନିନୋ ପ୍ରଭାବରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ ଦେଶବାସୀ, ଉପୁଜିବ ମରୁଡ଼ି ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି !

EL Nino Effect: ପାଣିପାଗ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ବାହାରେ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶରେ ତୀବ୍ର ତାପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଭାରତରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଉପରେ ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 14, 2026, 04:15 PM IST

EL Nino Effect: ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୫ ରୁ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ତାପମାତ୍ରା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି। ୟୁରୋପୀୟ ମଧ୍ୟମ-ପରିସର ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କେନ୍ଦ୍ରର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଲ୍ ନିନୋ ସକ୍ରିୟ ହେବ ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଏହି ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାରତର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଏବଂ ମୌସୁମୀ ଋତୁ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।

ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ଗରମ ଲହରୀ ସମ୍ଭାବନା
ଏପରି ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଏଲ୍ ନିନୋ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ଗରମ ଲହରୀ ଆଣିପାରେ। ଏକ ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ ମରୁଡ଼ି ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏଲ୍ ନିନୋ ଦେଖାଦେବାର ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ।

ଏଲ୍ ନିନୋ ମୌସୁମୀ ଋତୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ଯଦି ଏଲ୍ ନିନୋ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଭାରତର ମୌସୁମୀ ଋତୁ ସମେତ ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ଢାଞ୍ଚାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବର୍ଷା ଋତୁର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ, ଯାହା ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରାୟ ହୋଇଥାଏ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ପୃଷ୍ଠ ଉଷ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ଏଲ୍ ନିନୋ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶ ଆଡକୁ ପ୍ରବାହିତ ଆର୍ଦ୍ରତା ବହନକାରୀ ପବନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ।

ଉଷ୍ମ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ ସମ୍ଭବ
ବାୟୁରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ ମୌସୁମୀକୁ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ବାଧା ଦେଇପାରେ। ଏଲ୍ ନିନୋ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର କିଛି ଅଂଶରେ ଝଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶରେ ବର୍ଷା ହ୍ରାସ ହେତୁ ତାପ ଲହରୀ ଏବଂ ମରୁଡି ଅନୁଭବ ହୁଏ। କାରଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଜଳବାୟୁ, ପାଣିପାଗ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ବାହାରେ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶରେ ତୀବ୍ର ତାପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଭାରତରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଉପରେ ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ।

ଏଲ୍ ନିନୋ କ’ଣ ମରୁଡି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ?
ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ସେମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏଲ୍ ନିନୋ ଭାରତରେ ମୌସୁମୀକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ, ଏହା ବର୍ଷାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ଗତ କିଛି ଋତୁରେ, ଏଲ୍ ନିନୋ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ଏଲ୍ ନିନୋ ବର୍ଷା ଅଭାବର ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ତଥାପି ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ହେବ ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଯଦି ଏଲ୍ ନିନୋ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ, ତେବେ ବର୍ଷା ସ୍ଵାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ହୋଇପାରେ। ଯେହେତୁ ମୌସୁମୀ ଋତୁ ବର୍ଷର ବର୍ଷାର ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ପାଇଁ ଦାୟୀ, ଏହି ହ୍ରାସିତ ବର୍ଷା ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ମରୁଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ଉତ୍ତର ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଗରମ ଲହରୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ
ଭାରତର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମୌସୁମୀ ଭୂମି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏଲ୍ ନିନୋ ସମୟରେ, ଆରବ ସାଗର ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ଆଣିଥିବା ମୌସୁମୀ ପବନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଲ୍ ନିନୋ ବିକଶିତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଉତ୍ତର ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଗରମ ଲହରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଲ୍ ନିନୋ ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରାକୁ ରେକର୍ଡ ଉଚ୍ଚକୁ ଠେଲି ଦେଇପାରେ। ପୂର୍ବ ୧୯୯୭-୯୮ ଏବଂ ୨୦୧୫-୧୬ରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚରମ ପାଗ ଘଟଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

