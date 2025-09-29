Bihar Election: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସହ ୮ ଉପନିର୍ବାଚନ: ୧୨ ଓଡ଼ିଶା ଅଧୂକାରୀଙ୍କ ସହ ୪୭୦ ଅଧିକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ

Trending Photos
Bihar Election:ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଗାମୀ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ସମେତ ସାତଟି ରାଜ୍ୟର ଆଠଟି ଆସନର ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ବଚ୍ଛ, ନିରପେକ୍ଷ ଓ ମୁକ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ୩୨୦ ଜଣ ଆଇଏଏସ୍ ଏବଂ ୬୦ ଜଣ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୪୭୦ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ସାଧାରଣ, ପୋଲିସ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାମଲା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହିତ କମିଶନକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କହିଛନ୍ତି କି ବିହାରରେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ୩୨୦ IAS, ୬୦ IPS, ୯୦ IRS/IRAS ଏବଂ ICAS ସମେତ ୪୭୦ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ବଡଗାମ ଏବଂ ନାଗ୍ରୋଟା, ରାଜସ୍ଥାନର ଅଣ୍ଟା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଘାଟଶିଲା, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଜୁବୁଲି ହିଲ୍ସ, ପଞ୍ଜାବର ତରନତାରନ, ମିଜୋରାମର ଡମ୍ପା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ମାସ ୩ ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବୈଠକରେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ୨୭ ତାରିଖରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ଜାତୀୟ କମିଶନ କମିଶନ ଗତ ୨୬ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡ଼ରର ୧୦ ଜଣ ଆଇଏଏସ୍ ଓ ୨ ଜଣ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ଉପମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଅନାମିକା ସିଂ ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡ଼ରର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଆସନ୍ତା ୩ ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଡେମୋକ୍ରାସି ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ସନ ମ୍ୟାନେଜମେଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସକାଳ ୯ଟା ସୁଦ୍ଧା ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବିଭାଗ ସଚିବ ୨୦୦୫ ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଚିବ ୨୦୦୭ଆଇଏଏସ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଚିବ ୨୦୦୭ ବ୍ୟାଚର ବଳବନ୍ତ ସିଂ, ରାଜ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ସଚିବ ୨୦୦୮ ବ୍ୟାଚର ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପୁନିଆ ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବିଭାଗ ସଚିବ ବି ପରମେଶ୍ୱରନ, ଏମଏସଏମଇ ବିଭାଗ ସଚିବ ୨୦୦୯ ବ୍ୟାଚର ଡି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ୨୦୧୦ ବ୍ୟାଚର ପ୍ରେମଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ, ଶ୍ରମ କମିଶନର ୨୦୧୧ ବ୍ୟାଚର ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ତ୍ରିପାଠୀ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ୨୦୧୨ ବ୍ୟାଚର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ୨୦୧୩ ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ ଶୁଭଶ୍ରୀ ନନ୍ଦଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ଵ ମିଳିଛି। ସେହିଭଳି ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜି (ମୁଖ୍ୟାଳୟ) ୨୦୦୦ ବ୍ୟାଚ ଆଇପିଏସ ଅଫିସର ପ୍ରତୀକ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଇଜି(ସିଏଡବ୍ଲ୍ୟୁ) ୨୦୦୧ ଆଇପିଏସ୍ ସାଇନି ଏସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି।
କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ୩ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଆଇଆଇଆଇଡିଇଏମ ଠାରେ ଏକ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ଏହି ଚିଠି ପାଇବାର ୨୪ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସମ୍ମତି ଲିଖୁତ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
