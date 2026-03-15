Assembly Election 2026: ଆସାମ-ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହ ତାମିଲନାଡୁ, ୫ଟି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା

Assembly Election 2026: ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୨୩ ଏବଂ ୨୯ ଏପ୍ରିଲରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ୍ ନିଆଯିବ। ୨୩ ଏପ୍ରିଲରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ସମସ୍ତ ଆସନରେ ଭୋଟ୍ ହେବ। ୯ ଏପ୍ରିଲରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସାମ, କେରଳ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ଭୋଟ୍ ଗଣନା କରାଯିବ। ୪ ମଇ, ୨୦୨୬ ରେ ଗଣନା ହେବ।
ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବାଜିରେ ଲାଗିଛି, ବିଶେଷକରି ବଙ୍ଗଳାରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ଆସାମରେ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ। କେରଳରେ ପିନାରାଇ ବିଜୟନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଆସନ?
ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୮୨୪ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୨୯୪, ତାମିଲନାଡୁରେ ୨୩୪, କେରଳରେ ୧୨୬, ଆସାମରେ ୧୨୬ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ପୁଡୁଚେରୀରେ ୩୦ଟି ଆସନ ରହିଛି। ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ। ଏହି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାରଣ ଏମାନେ ୧୧୬ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଏବଂ ୫୧ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ବାଚନ କେବଳ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ।
ବଙ୍ଗଳାରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଗଡ଼ ଉପରେ ନଜର
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ କେରଳ ହେଉଛି ଏପରି ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ବିଜେପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିନାହିଁ। ବିଜେପି ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଗଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ, ବିଶେଷକରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ, ଯେଉଁଠାରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଟିଏମସି କ୍ଷମତାରେ ଅଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଲଗାତାର ଦୀର୍ଘ ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ବଙ୍ଗଳାରେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ୨୦୨୬ରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ୨୦୨୧ ନିର୍ବାଚନରେ, ଟିଏମସି ୨୧୩ ଆସନ ଜିତି ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ବିଜେପି କେବଳ ୭୭ ଆସନ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ବାମପନ୍ଥୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗଡ଼ରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି।
