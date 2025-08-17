ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିରୋଧୀଦଳ ନେତାମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ଜାଲିଆତି, ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ନିଜେ ଦେଇଥିଲେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଛଅ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। । ବର୍ଷା ଋତୁରେ SIR କାହିଁକି? ୨୨ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ହଠାତ୍ କିପରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ? ୧.୬ ଲକ୍ଷ BLO ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କଠାରୁ ସତ୍ୟପାଠ ମଗାଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିରୋଧୀଦଳ ନେତାମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ଜାଲିଆତି, ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ନିଜେ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ୧୫ ଦିନର ସମୟସୀମା ଉପରେ ଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିହାରର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଆହୁରି ୧୫ ଦିନ ବାକି ଅଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସମସ୍ତ ୧୨ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିହାରର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଇବା ଏବଂ ସଠିକ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରିଥିଲେ।
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କହିଥିଲେ ଯେ, ୨୦୦୩ରେ ମଧ୍ୟ ବିହାରରେ ୧୫ ଜୁଲାଇରୁ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସଘନ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଏଥର ମଧ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ମାସରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ୭ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଫର୍ମ ଫେରି ପାଇଥିଲା। ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କରାଯିବା ଉଚିତ, ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନୁହେଁ ବୋଲି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି । ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ, ୧ ଏପ୍ରିଲ, ୧ ଜୁଲାଇ ଏବଂ ୧ ଅକ୍ଟୋବର ତାରିଖକୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନୂତନ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଧାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ। ୧ ଅକ୍ଟୋବର ତାରିଖ ନିର୍ବାଚନର ବହୁତ ନିକଟତର ଥିଲା ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଜୁଲାଇ ମାସ ହିଁ ସଠିକ୍ ତାରିଖ ଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭୋଟର ତାଲିକା ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଫର୍ମ ପଠାଯାଏ ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, BLO କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଅନକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କର ନାମ ରହିଥାଏ। SIRରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରକୁ ଫର୍ମ ପଠାଯାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ, 22 ଲକ୍ଷ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି।
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ନଚେତ୍ ଦେଶ ନିକଟରେ ରାହୁଲଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ସେ ଏପରି ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। କମିଶନର ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ବାଚନରେ ଅନିୟମିତତା ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ 45 ଦିନର ସମୟ ସୀମା ରହିଥାଏ। ତାହା ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ସେହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ, ଫର୍ମ 6 ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। 45 ଦିନ ପରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ, ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ନଚେତ୍, ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ବିବୃତ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ।
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରରେ SIR ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୧.୬ ଲକ୍ଷ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ (BLA) ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ୍ ରେ ଏହି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାରୁ, ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ସହିତ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଭୋଟରମାନେ ମୋଟ ୨୮,୩୭୦ ଦାବି ଏବଂ ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଲୋକ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ଥାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭୋଟ ଚୋରି କିପରି ସମ୍ଭବ?
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଭୀର ସଂଶୋଧନ (SIR) କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। "ଆମେ ତିନି (ନିର୍ବାଚନ) କମିଶନର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କେବେ SIR କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ," ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି। "ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ," । ଜୁଲାଇ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ, ପଡ଼ୋଶୀ ବିହାରରେ ଏପରି ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଭୀର ସଂଶୋଧନ (SIR) ର ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2002 ରେ କରାଯାଇଥିଲା।
ସୋମବାର ଦିନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ୱେବସାଇଟରେ "SIR, 2002 ଭୋଟର ତାଲିକା" ଶୀର୍ଷକରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ରାଜ୍ୟର ୨୩ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ୧୧ ଟି ଜିଲ୍ଲା - କୁଚବିହାର, ଜଳପାଇଗୁଡ଼ି, ଦାର୍ଜିଲିଂ, ଉତ୍ତର ଦିନାଜପୁର, ଦକ୍ଷିଣ ଦିନାଜପୁର, ମାଲଦା, ନଦିଆ, ହାଓଡ଼ା, ହୁଗଳି, ମିଦନାପୁର ଏବଂ ବାଙ୍କୁରା - ଏବଂ ୨୯୪ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ୧୦୩ ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶାସକ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବିହାରରେ SIRକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଏହା ଜାତୀୟ ନାଗରିକ ପଞ୍ଜିକାର (NRC)କୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଏକ ଚାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା । ୨୧ ଜୁଲାଇରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ SIRକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ ନାହିଁ। ସେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ (BLO)ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ନ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତି। "ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୨୦୨୬ ରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
