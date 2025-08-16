Election Commission: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 'ଭୋଟ ଚୋରି' ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ଦେବ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ, ରବିବାର କରିବ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ
Election Commission: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 'ଭୋଟ ଚୋରି' ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ଦେବ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ, ରବିବାର କରିବ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ

Vote Theft Row: ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 'ଭୋଟ ଚୋରି' ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (EC) ରବିବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 16, 2025, 10:52 PM IST

Election Commission: କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା 'ଭୋଟ ଚୋରି' ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ଉପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (EC) ରବିବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ। ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା କୋଚିତ୍ ଦେଖାଯାଏ।

କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛି EC?
ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ଜଡିତ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଉପରେ ଭୋଟର ତଥ୍ୟ ହେରଫେର କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ହରିୟାଣାରେ 'ଭୋଟ ଚୋରି' ହୋଇଛି।

କମିଶନ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଯୋଡା କିମ୍ବା ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏପରିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ସମର୍ଥନରେ ଏକ ଶପଥପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାରେ ଯଦି ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡିବ।

ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ
ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ କୋଟି କୋଟି ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଭାବରୁ ଭୋଟଦାନ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ କଟାଯାଇଥିବା ୬୫ ଲକ୍ଷ ନାମକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନକରିବାର କାରଣ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି।

Jagdish Barik

