Election Commission: ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ମମତା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଗକୁ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ

Election Commission:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (EC) ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏକ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ବଙ୍ଗଳାରେ ନିର୍ବାଚନ ଚକ୍ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନର ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତଥାପି, ବିଦାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କ ପରାଜୟକୁ "ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର" ବୋଲି କହି ପଦ ଛାଡିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପଠାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ: 'ନିର୍ବାଚନ ନିରପେକ୍ଷ ଥିଲା'
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ରିଗିଙ୍ଗ୍ ଅଭିଯୋଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟ୍ ଠାରୁ ଗଣନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ମାନଦଣ୍ଡ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ କମିଶନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। କମିଶନଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସାମ୍ବିଧାନିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି।
ମମତାଙ୍କ ଜବାବ: 'ଜନାଦେଶ ଲୁଟ ହୋଇଛି'
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଟିଏମସି ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଟିଏମସିର ୧୫ ବର୍ଷର ଶାସନ ଶେଷ କରି ବିଜେପି ୨୦୭ ଆସନ ଜିତିବା ପରେ, ମମତା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଆସନର ଫଳାଫଳ ସହିତ ହେରଫେର କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଥିଲେ, "ମୋର ଇସ୍ତଫାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଏହି ପରାଜୟ ଲୋକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଆମ ଦଳକୁ ନୈତିକତା ହରାଇବା ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣତିକୁ ଜାଣିଶୁଣି ମନ୍ଥର କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ରାଜଭବନ ଯିବି ନାହିଁ; ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ସାମ୍ବିଧାନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିବେ।"
୭୧ ବର୍ଷୀୟା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପରାଜୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଘରେ ବସିବେ ନାହିଁ। ସେ ଏହି "ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ" ବିରୋଧରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ମମତା ଏବେ ବିରୋଧୀ "ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ"କୁ ମଜବୁତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ୨୯୪ ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବଙ୍ଗଳା ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପିର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ରାଜଭବନ ଉପରେ। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି? ଏହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ।
