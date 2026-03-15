Election Commission: ୫ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ

Zee OdishaOdisha National-InternationalElection Commission: ୫ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 15, 2026, 12:29 PM IST

Election Commission: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ପୁଡୁଚେରୀରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ କମ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି।

କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ମତଦାନ
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ କମ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ 2021 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ତୁଳନାରେ ଏଥର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହୋଇପାରେ। ଗତ ବର୍ଷ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଠଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର କମ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ମୁତୟନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ, ବିଶେଷକରି, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ହିଂସାମୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ମତଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ।

କେବେ ସରିବ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ
ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୦୨୬ ମେ ରୁ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ତେଣୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ମେ ମାସରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଜୁନ୍ ୧୫ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେଉଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୭ ମେ, ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୧୦ ମେ, ଆସାମ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୦ ମେ, କେରଳ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୩ ମେ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଜୁନ୍ ୧୫ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେଉଛି।

ଆସାମ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି
ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ୧୨୬ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୬୫ ଜଣଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମେଣ୍ଟ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ୧୫ଟି ଆସନ ଛାଡିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ୩ ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସ ୪୨ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୪ ଶନିବାର ଦିନ ୨୩ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ କେ.ସି. ଭେନୁଗୋପାଳ ଉଭୟ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଆସାମରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଦେବବ୍ରତ ସାଇକିଆ ନାଜିରା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। ଦଳର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ରିପୁନ ବୋରା ବରଚାଲା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ।

Prabhudatta Moharana

