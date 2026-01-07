Advertisement
Elephant Attack: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡୀ ହାତୀର ତାଣ୍ଡବ, ରାତିକ ଭିତରେ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଦଳି ମାରିଲା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି। ଗୋଟିଏ ଗାଁର ୭ ଜଣଙ୍କୁ ଦଳି ମାରିଦେଇଛି ଏହି ଦନ୍ତାହାତୀ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ବିଗତ ୬ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ୧୭ ଜଣଙ୍କୁ ମାରି ସାରିଲାଣି ଏହି ଦନ୍ତା। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ନୋଆମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ବାବାରିଆ ଗାଁରେ ଏକ ପରିବାରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ପରିବାରର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 07, 2026, 12:47 PM IST

Elephant Attack: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି। ଗୋଟିଏ ଗାଁର ୭ ଜଣଙ୍କୁ ଦଳି ମାରିଦେଇଛି ଏହି ଦନ୍ତାହାତୀ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ବିଗତ ୬ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ୧୭ ଜଣଙ୍କୁ ମାରି ସାରିଲାଣି ଏହି ଦନ୍ତା। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ନୋଆମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ବାବାରିଆ ଗାଁରେ ଏକ ପରିବାରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ପରିବାରର ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଦଳି ମାରିଦେଇଥିଲା। ବାରା ପାସିଆ ଏବଂ ଲାମ୍ପାଇସାଇ ଗାଁରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଗତ ୬ ଦିନ ଧରି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୭ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇ ସାରିଲାଣି ଏହି ଉତ୍ପାତ କରୁଥିବା ଦନ୍ତା। ହାତୀ ଆତଙ୍କ ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଏକ ଭୟର ବାତାବରଣ ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ହାତୀ ଆତଙ୍କ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ସୀମିତ ନ ରହି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତିନୋଟି ଗାଁରେ ବ୍ୟାପିଥିବାରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି।

ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଛୋଟ ପିଲା 
ବାବରିଆ ଗାଁରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ପରିବାର ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ସମୟରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପିଲା ଖସି ପଳାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ପଡ଼ୋଶୀ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକମାନେ ସନାତନ ମେରାଲ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୋଙ୍କନ କୁଇ, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ପିଲା ଏବଂ ମୋଗଡା ଲାଗୁରୀ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।

