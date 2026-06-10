Elnino Effect: ଏଲ୍ ନିନୋର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଭାରତ ପାଇଁ ନୂତନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣିପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବ ୨୦୨୬ରେ ମୌସୁମୀକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ, ଯାହା କୃଷି, ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ, ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦା ଏବଂ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସରକାର ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଏଲ୍ ନିନୋ ହେଉଛି ଏକ ଜଳବାୟୁ ଘଟଣା ଯାହା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠ ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏହାସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପାଗ ଢାଞ୍ଚାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ଭାରତରେ, ଏଲ୍ ନିନୋ ପ୍ରାୟତଃ ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ,କମ୍ ବର୍ଷା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ତାପମାତ୍ରା ସହିତ ଜଡିତ। ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ୨୦୨୬ ରେ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ, ୨୦୨୬ ମୌସୁମୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ଏହା ଆକଳନ କରିଛି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ବର୍ଷା ହାରାହାରି ପ୍ରାୟ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଗତ ୧୧ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ। ଏହା ଖରିଫ ଫସଲ ବୁଣାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଭାରତର ଏକ ବଡ଼ ଜନସଂଖ୍ୟା କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏକ ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ ଧାନ, ମକା, ଡାଲି ଏବଂ ତୈଳବୀଜ ପରି ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏଲ୍ ନିନୋ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖରିଫ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରାୟ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ।
ଯଦି ବର୍ଷାର ଅଭାବ ହୁଏ, ତେବେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପନିପରିବା, ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଡାଲିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀକୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିପଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛି। ଏଲ୍ ନିନୋ ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହା ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର, କୁଲର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦାକୁ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ଠେଲିପାରେ ଏବଂ ପାୱାର ଗ୍ରୀଡ୍ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
କମ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ କୃଷି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ। ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, ଯାହା ଅନେକ ସହର ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଅଭାବକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତମ ଜଳ ସମ୍ପଦ ପରିଚାଳନା ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଲ୍ ନିନୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ୧୯୭ଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷି ଏବଂ ଜଳ ପରିଚାଳନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।