Add Zee Business As A Preferred Source
App

Elnino Effect: ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏଲନିନୋର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ, ବଢିବ ଦରଦାମ...ସବୁ ହେବ ମହଙ୍ଗା !

Elnino Effect: ଏଲ୍ ନିନୋ ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହା ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର, କୁଲର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦାକୁ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ଠେଲିପାରେ ଏବଂ ପାୱାର ଗ୍ରୀଡ୍ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 10, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:56 PM IST
Elnino Effect: ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏଲନିନୋର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ, ବଢିବ ଦରଦାମ...ସବୁ ହେବ ମହଙ୍ଗା !

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Elnino Effect: ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏଲନିନୋର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ, ବଢିବ ଦରଦାମ...ସବୁ ହେବ ମହଙ୍ଗା !
Elnino Effect17 min ago
2
chardham yatra 20261 hr ago
3
Delhi Pink Ticket Scheme1 hr ago
4
Odisha Weather report2 hrs ago
5
Top 10 new3 hrs ago