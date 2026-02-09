Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3103613
Zee OdishaOdisha National-InternationalElon musk: ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସହର, ମସ୍କ କହିଲେ...

Elon musk: ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସହର, ମସ୍କ କହିଲେ...

Elon musk: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଲୋନ୍ ମସ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ସହର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ.. ବହୁତ ଗର୍ବର ସହିତ, ଏଲୋନ୍ ମସ୍କ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ସହର ନିର୍ମାଣ କରିବା ବିଷୟରେ ଏକ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 09, 2026, 04:52 PM IST

Trending Photos

Elon musk: ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସହର, ମସ୍କ କହିଲେ...

Elon musk: ବ୍ୟବସାୟ ଜଗତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏଲୋନ୍ ମସ୍କ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ମଣିଷ ପଠାଇବାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମହତ୍ବାକାଂକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ସହର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏଲୋନ୍ ମସ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଘରୋଇ ମହାକାଶ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଏକ ରଣନୈତିକ ପୁନର୍ମାଣକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ, ଯାହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ NASA ଠିକାଦାର ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି ଏବଂ ମସ୍କଙ୍କ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉପରେ ନବୀକରଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ସଙ୍ଗତ।

ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ଜଗତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏଲୋନ୍ ମସ୍କ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ "ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସହର" ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଲୋନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଘରୋଇ ଆମେରିକୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କମ୍ପାନୀ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଏହା ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତା'ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ।

Add Zee News as a Preferred Source

ସମ୍ପ୍ରତି, ପୃଥିବୀରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଖୋଜିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏଲୋନ୍ ମସ୍କ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ। ସେ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ସହର ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଏବଂ ଦଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାସ କରାଇବେ। ମଣିଷ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ରହିପାରିବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଚୀନ୍ ଏବଂ ଆମେରିକା ସମେତ ଅନେକ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦଖଲ କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ସହର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଧାରଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି।

ଏଲୋନ୍ ମସ୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ। ଏବେ, ସମସ୍ତେ ଏଲୋନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ ବାଃ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ସହର ନିର୍ମାଣ କିପରି ସମ୍ଭବ ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

Also Read- Shani Gochar 2026: ବୁଧଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଶନିଙ୍କ ଚଳନ, ଏହି ୫ଟି ରାଶି ପାଇବେ ଲାଭ

Also Read- EPFO Update 2026: PF କ୍ଲେମ୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ୍ ବଡ ଅପଡେଟ୍

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Elon Musk
Elon musk: ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସହର, ମସ୍କ କହିଲେ...
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ଆସିପାରେ ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼
cm mohan charan majhi
ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ
Honda car
ହୋଣ୍ଡା କାରଗୁଡ଼ିକରେ ମିଳୁଛି ବଡ଼ ରିହାତି, ଏତିକି ଦାମରେ...
Delhi fire tragedy
Fire Tragedy: ଜଳିଗଲା ବସ, ବସ୍‌ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ