Elon Musk Resign: ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଏଲନ ମସ୍କ, କହିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ...

Elon Musk Resign: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏଲନ ମସ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମସ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ 'ଯେହେତୁ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଶେଷ ହେଉଛି, ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି।' ଅର୍ଥାତ୍, ମସ୍କ ଆଉ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୀର୍ଷ ପରାମର୍ଶଦାତା ପଦବୀରେ ରହିବେ ନାହିଁ।

SpaceX ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ CEO ଏଲୋନ୍ ମସ୍କ 'X' ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ 'ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ମୋର ସ୍ଥିର ସମୟ ଶେଷ ହେଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଅପବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି।' ସେ DOGE ବିଷୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ 'DOGE ମିଶନ ସମୟ ସହିତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, କାରଣ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିଣତ ହେବ।'

SpaceX Founder & CEO Elon Musk posts on 'X': "As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President Donald Trump for the opportunity to reduce wasteful spending. The DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way… pic.twitter.com/8af75kHMLA

— ANI (@ANI) May 29, 2025