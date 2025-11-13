Advertisement
Egyptian Museum: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଇଜିପ୍ଟିୟନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଉଦଘାଟନ

ଫରାସୀ ପେଷ୍ଟ୍ରି ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଲ'ଅପେରା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ମନଛୁଆଁ ହୋଇଥିଲା । ବିମାନ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଆତିଥ୍ୟ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାର, ଆଲାଇଡ୍ ଏଭିଏସନ୍, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Nov 13, 2025, 04:28 PM IST

Egyptian Museum: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଇଜିପ୍ଟ ଦୂତାବାସରେ ଏକ ବଡ଼ ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଇଜିପ୍ଟିୟନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ (GEM)ର ଉଦଘାଟନ ହୋଇଛି । ଭାରତରେ ଇଜିପ୍ଟର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କାମେଲ ଗାଲାଲ ଏବଂ ରେହାମ ହାଣ୍ଡୌସାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ସମାରୋହ ଇଜିପ୍ଟର ସାଂସ୍କୃତିକ ମହିମା ଏବଂ ଭାରତ ସହିତ ଏହାର ବଢୁଥିବା ସମ୍ପର୍କର ସାରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇଜିପ୍ଟଏୟାର ଏବଂ ସୋପାନ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମୋନିକା କପିଲ ମେହତା ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୋହତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ମଞ୍ଚ କରାଯାଇ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର କଳା ପୃଷ୍ଠପୋଷକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିଥିଲା। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଇଜିପ୍ଟୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଉପରେ ଏକ ମନୋରମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ତା’ପରେ ଶିବାନୀ ବର୍ମା କଥକ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଯାହା ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ମହିମାକୁ ଫାରୋନିକ୍ ପ୍ରେରଣା ସହିତ ମିଶ୍ରିତ କରିଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଇଜିପ୍ଟୀୟ କଳାକାର ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ଚମତ୍କାର ତାନୋରା ନୃତ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା।

ଫରାସୀ ପେଷ୍ଟ୍ରି ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଲ'ଅପେରା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ମନଛୁଆଁ ହୋଇଥିଲା । ବିମାନ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଆତିଥ୍ୟ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାର, ଆଲାଇଡ୍ ଏଭିଏସନ୍, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବିମାନ ଚଳାଚଳ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ ଅଭିଜ୍ଞତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଜିପ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସହଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲା।

ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର VIP ଯାତ୍ରା ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ନୂତନ ଭାବରେ ପୁନଃନିର୍ମିତ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଇଜିପ୍ଟୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସମେତ ଇଜିପ୍ଟର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଧନସମ୍ପଦ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାର ଶେଷ ଭାଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ବାସଭବନର ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରାମାଣିକ ଇଜିପ୍ଟୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଏକ ଭବ୍ୟ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମିଶରର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ ଦେଇଥିଲା।

ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କାମେଲ ଗାଲାଲ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଗ୍ରେଟ୍ ପିରାମିଡ୍ ଠାରୁ ମାତ୍ର ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗିଜା ପଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଇଜିପ୍ଟୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଇଜିପ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। 120 ଏକର ଜମିରେ ବିସ୍ତାରିତ ଏବଂ $1.2 ବିଲିୟନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ମିତ, GEM ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆଧୁନିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ଭାବରେ ମିଶ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ 100,000 ରୁ ଅଧିକ କଳାକୃତି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଟୁଟାନଖାମୁନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗ୍ରହ - ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ 5,000 ରୁ ଅଧିକ ବସ୍ତୁ - ଏବଂ ଖୁଫୁଙ୍କ ସୌର ଡଙ୍ଗା, ସ୍ମାରକୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଏବଂ ରାଜକୀୟ ମମି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 19 ଟି ଉନ୍ନତ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ସହିତ, ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗବେଷଣା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବାର୍ଷିକ 5-7 ନିୟୁତ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, GEM ହେଉଛି ବିଶ୍ୱକୁ ମିଶରର ସ୍ଥାୟୀ ଉପହାର।

Soubhagya Ranjan Mishra

