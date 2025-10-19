BrahMos: ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିଟି ଇଞ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମୋସ ରେଞ୍ଜରେ: ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଶନିବାର ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଞ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ସେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଏକ ଟ୍ରେଲର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Oct 19, 2025, 11:36 AM IST

BrahMos:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଶନିବାର ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଞ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ସେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଏକ ଟ୍ରେଲର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଶନିବାର ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଞ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ସେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଏହାକୁ ଏକ ଟ୍ରେଲର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିନ୍ଦୂର ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ବିଜୟ କେବଳ ଏକ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ପାଲଟିଛି... ସିନ୍ଦୂର ଅପରେସନ୍ରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ​​ତାହା କେବଳ ଏକ ଟ୍ରେଲର ଥିଲା। ତଥାପି, ସେହି ଟ୍ରେଲର ନିଜେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅନୁଭବ କରାଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ, ତେବେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଦେଶର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରିଛି।

ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୨୬ ଜଣଙ୍କ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟାର ଜବାବରେ ଭାରତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସିନ୍ଦୁର ଅପରେସନରେ ବ୍ରହ୍ମୋସ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (ପିଓକେ)ରେ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର ଏବଂ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ, ପାକିସ୍ତାନ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଭାରତ ସଫଳତାର ସହ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ଦିନ ଧରି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲା।

Prabhudatta Moharana

