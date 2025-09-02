Sudan Accident: ଭୟଙ୍କର ଭୁସ୍ଖଳନ, ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଗଲେ ୧୦୦୦ରୁ ଅଧିକ
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 02, 2025, 11:01 AM IST

Sudan Accident: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁଦାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଅତି କମରେ ଏକ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୁଦାନ ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ/ସେନା କହିଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ସୁଡାନର ମାରା ପର୍ବତମୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଏକ ଗାଁ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଅତି କମରେ ୧୦୦୦ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ରାତିରେ ଘଟିଥିଲା। ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ପୁରୁଷ, ମହିଳା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମେତ ପୀଡିତଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜାତିସଂଘ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହାୟତା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଗାଁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସୁଡାନର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନାହାର ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାସହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।

