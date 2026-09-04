Add Zee Business As A Preferred Source
App

ISRO: EOS-05ର ସଫଳ ଉତ୍‌କ୍ଷେପଣ, GSLV-F17 ରକେଟ୍‌ରେ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ...

ISRO:(ISRO) ଇତିହାସ ରଚିଲା ଇସ୍ରୋ। ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) EOS-05ର ସଫଳ ଉତ୍‌କ୍ଷେପଣ। GSLV-F17 ରକେଟ୍‌ରେ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ଉତ୍‌କ୍ଷେପଣ ହୋଇଛି। ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୩୬ ହଜାର କିମି ଉଚ୍ଚତାରୁ ଭାରତ ଉପରେ ରଖିବ ନଜର। ସୁରକ୍ଷା ଓ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇବ EOS-05।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 04, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 10:37 AM IST
ISRO: EOS-05ର ସଫଳ ଉତ୍‌କ୍ଷେପଣ, GSLV-F17 ରକେଟ୍‌ରେ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ଆଜି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ,ଇତିହାସ ରଚିଲା ଇସ୍ରୋ; EOS-05ର ସଫଳ ଉତକ୍ଷେପଣ ସହ
2
3
4
5