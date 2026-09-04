ISRO:(ISRO) ଇତିହାସ ରଚିଲା ଇସ୍ରୋ। ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) EOS-05ର ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ। GSLV-F17 ରକେଟ୍ରେ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହୋଇଛି। ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୩୬ ହଜାର କିମି ଉଚ୍ଚତାରୁ ଭାରତ ଉପରେ ରଖିବ ନଜର। ସୁରକ୍ଷା ଓ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇବ EOS-05। ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା ଓ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁର ନିରୀକ୍ଷଣରେ ମିଳିବ ସହାୟତା। ମିଶନ ସଫଳ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ। ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଜିଓସିଙ୍କ୍ରୋନାଇସ୍ ଅର୍ବିଟ୍ ଇମେଜିଂ ସାଟେଲାଇଟ୍ ର ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଏହାକୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ISRO ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଜିଓସିଙ୍କ୍ରୋନାଇସ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଯାନ (GSLV) ବ୍ୟବହାର କରି 2,300 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଓଜନର ଉପଗ୍ରହକୁ ସଠିକ କକ୍ଷପଥରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ 'X' ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଇସ୍ରୋ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ମହାନ ସଫଳତା ଏବଂ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। GSLV-F17 ର ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଇମେଜିଂ ସାଟେଲାଇଟ୍, EOS-05 କୁ ଜିଓସିଙ୍କ୍ରୋନାଇସ୍ କକ୍ଷପଥରେ ନେଇ,ଭାରତର ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରର ଉତ୍କର୍ଷତା, ନବସୃଜନ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି।" ISRO ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସହଭାଗୀତା ଆମର ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବିସ୍ତାର ଦେଉଛି, ସହିତ ସମଗ୍ର ମହାକାଶ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଭାରତର କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଏହି ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ୨୦୨୬ରେ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରଥମ ସଫଳତା। ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ପ୍ରାୟ 18 ମିନିଟ୍ ପରେ EOS-05 ଉପଗ୍ରହକୁ ସଫଳତାର ସହ ଏହାର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପ-ଜିଓସିଙ୍କ୍ରୋନାସ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କକ୍ଷପଥରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ISRO ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X' ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି, "ମିଶନ ସଫଳ! GSLV-F17 EOS-05 କୁ ଏହାର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ସ୍ଥାପନ କରି ସଫଳତାର ସହ ଏହାର ମିଶନ ସମାପ୍ତ କରିଛି।" ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ପରେ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ISRO ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଭି. ନାରାୟଣନ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହା ଜଣାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ GSLV-F17 ଯାନ ସଫଳତାର ସହିତ ଏବଂ ସଠିକ ଭାବରେ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଆର୍ଥ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ EOS-05 (ଜିଓ ଇମେଜିଂ ସାଟେଲାଇଟ୍)କୁ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏହା ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ 107ତମ ଏବଂ GSLV ର 19ତମ ମିଶନ।"
ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, GSLV ର ପ୍ରଥମ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ GSLV-D1 ଥିଲା, ଯାହା 1,536 କିଲୋଗ୍ରାମ ପେଲୋଡ୍ ବହନ କରିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ, ଆମେ ଏହି ଯାନର ଗଠନାତ୍ମକ ବସ୍ତୁକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରି ଏବଂ ପ୍ରଚଳନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଉନ୍ନତ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଛୁ। ଆଜି, ଆମେ ୨,୩୬୭ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ସବୁଠାରୁ ଭାରୀ ଉପଗ୍ରହକୁ କକ୍ଷପଥରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଯାନ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ।" ଡକ୍ଟର ଭି. ନାରାୟଣନ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଭାରତ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। "ଆମେ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବୁ, ସବୁକିଛି ଭାରତ ସରକାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଦୁଇଟି ଉପାୟ ଅଛି। ଆପଣ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ଏହାକୁ ଘରୋଇ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଦେବା।"