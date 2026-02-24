Advertisement
Epstein Files: ଗୁଗୁଲରେ ଏପଷ୍ଟିନ୍ ଫାଇଲ୍ସ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କି? ସରକାର ଜାରି କଲେ ଚେତାବନୀ !

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 24, 2026, 01:28 PM IST

Epstein Files Scam: ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟରେ "ଏପଷ୍ଟିନ୍ ଫାଇଲ୍ସ" ଶବ୍ଦଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡଂ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷୟରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଗଲ୍‌ରେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ଏହି ବଢ଼ୁଥିବା ଆଗ୍ରହର ସୁଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି। କୌତୁହଳବଶତଃ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ। ତେଣୁ, ସତର୍କ ରହିବା ଏବଂ ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସରକୁ ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚକ୍କରରେ ସାଇବର ଟ୍ରାପ୍ 
ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏପଷ୍ଟିନ୍ ଫାଇଲ୍ସ ସହିତ ଜଡିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଖବର ଖୋଜିବା ମାତ୍ରେ, ସେମାନେ ଅନେକ ୱେବସାଇଟର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଖନ୍ତି। ଏହି ସାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ଦେଖାଯାଏ, ଯେପରି ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଉତ୍ସର। ତଥାପି, ବାସ୍ତବରେ, ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ନକଲି, କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ୱେବସାଇଟ ଗୁଡିକ ପ୍ରାୟତଃ କୁହନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର Gmail ID ସହିତ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ତାଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ, ହ୍ୟାକର୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସୂଚନା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗେମ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି।

ଡାଟା ଚୋରି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲାକମେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିପଦ
ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ, ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାର୍ତ୍ତା, ବ୍ୟାଙ୍କ ସୂଚନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ଦାବି କରି କିମ୍ବା ଠକେଇ କରି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି କରିପାରେ।

କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏକ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ବିଷୟ ସହ ଜଡିତ ଯେକୌଣସି ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ୱେବସାଇଟ୍ URL କୁ ଭଲଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ସାଇଟ୍ ସନ୍ଦେହଜନକ ଦେଖାଯାଏ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ଲଗଇନ୍ ପାଇଁ ପଚାରନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଅଜଣା ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ଆପଣଙ୍କର Gmail କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ID ସହିତ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ।

2FA ଏବଂ ଏକ ଦୃଢ଼ ପାସୱାର୍ଡ ଜରୁରୀ
ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ, ଦୁଇ-କାରକ ପ୍ରମାଣୀକରଣ (ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଭେରିଫିକେସନ) ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ ଲିକ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରୁନଥିବା ଏକ ପାସୱାର୍ଡ ବାଛନ୍ତୁ।

Disclaimer: ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂତନ ଧାରା ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲିଙ୍କ୍ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ନୁହେଁ। କେବଳ କୌତୁହଳ ଯୋଗୁଁ ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ୱେବସାଇଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ। ମନେରଖନ୍ତୁ, ଅନଲାଇନ୍ ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସତର୍କତା।

