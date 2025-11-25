Advertisement
Ethiopia Volcano Eruption: ଭାରତ ଆକାଶରେ ଇଥିଓପିଆରୁ ଧୂଆଁ: ବିମାନ ଯାତ୍ରା ବ୍ୟାହତ

Ethiopia Volcano Erupts: ଇଥିଓପିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ। ପ୍ରାୟ ୧୦,୦୦୦ ବର୍ଷ ପରେ ଇଥିଓପିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Nov 25, 2025, 01:57 PM IST

Ethiopia Volcano Erupts: ଇଥିଓପିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ। ପ୍ରାୟ ୧୦,୦୦୦ ବର୍ଷ ପରେ ଇଥିଓପିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଏହି ଅଭୂତପୂର୍ବ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ କନ୍ନୁରରୁ ଆବୁଧାବି ଯାଉଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ୬ଇ ୧୪୩୩କୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ବିମାନଟି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଏହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ନୁରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ।

 

ପ୍ରାୟ ୧୦,୦୦୦ ବର୍ଷ ପରେ ରବିବାର ଦିନ ଇଥିଓପିଆର ହେଲି ଗୁବ୍ବି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀରୁ ପାଉଁଶ ଗଦା ଫୁଟିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ପାଉଁଶ ଗଦା ଉତ୍ତର ଭାରତ ଆଡକୁ ଗତି କରିପାରେ, ଯାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବିମାନ ମାର୍ଗ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ବିମାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଜୟପୁର ଉପରେ ବିମାନ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ପାଉଁଶ ଗଦା ଏଡାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବିମାନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ରୁଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଛନ୍ତି।

ଆକାସା ଏୟାର ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ, ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି। କମ୍ପାନୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ଯେ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ଏହାର ପ୍ରାଥମିକତା। ଇଥିଓପିଆର ଏର୍ତା ଆଲେ ରେଞ୍ଜରେ ଅବସ୍ଥିତ ହାଇଲି ଗୁବ୍ବି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ରବିବାର ସକାଳେ ଆକାଶକୁ ପାଉଁଶ ଏବଂ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡର ବିଶାଳ ସ୍ତମ୍ଭ ପଠାଇଥିଲା। ଟୁଲୁଜ୍ ଭୋଲକାନିକ୍ ପାଉଁଶ ପରାମର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ରର ସାଟେଲାଇଟ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ, ପାଉଁଶ ମେଘ ୧୦ କିଲୋମିଟରରୁ ୧୫ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଠିଲା ଏବଂ ଲୋହିତ ସାଗର ଦେଇ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କଲା।

 

ଏହି ପାଉଁଶ ମେଘ ପୂର୍ବରୁ ଓମାନ ଏବଂ ୟେମେନର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ଯାହା ପରିବେଶଗତ ଏବଂ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପରାମର୍ଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛି। ଖାଲିଜ୍ ଟାଇମ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଓମାନର ପରିବେଶ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ପାଉଁଶର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଦେଶର 68 ଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରୁ ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସିଟି ପ୍ରଦୂଷକ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରିନାହିଁ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଦେଶର ନାକି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଉଦ୍ଗିରଣର ତୀବ୍ରତା ବିମାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସତର୍କତାରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ପାଉଁଶର ଭଣ୍ଡାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପାଉଁଶ ସ୍ତର ୟେମେନ ଏବଂ ଓମାନକୁ ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ ଆହୁରି ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି।

