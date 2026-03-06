Gas price: କତାରର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ, ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ: ଏବେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍!

Gas price: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ନେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ସୀମା ଏବଂ ସାମରିକ ଘାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ଏନର୍ଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଇରାନ ଦ୍ୱାରା କତାରର ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଏକାଧିକ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, କତାର ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି।
Trending Photos
Gas price: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ନେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ସୀମା ଏବଂ ସାମରିକ ଘାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ଏନର୍ଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଇରାନ ଦ୍ୱାରା କତାରର ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଏକାଧିକ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, କତାର ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି।
କତାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ: ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ’ଣ?
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ କତାରର ଗ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ୟାସ ରପ୍ତାନି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଜବାବରେ, କତାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଚୀନ୍, ଭାରତ, ଜାପାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଭଳି ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ LNG (ତରଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ) ସିପମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି।
ଏସୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି:
କତାର ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ବୃହତ LNG ଉତ୍ପାଦକ, ଏବଂ ଏସିଆ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ୍।
ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ:
କତାରରୁ ଆସୁଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବନ୍ଦରରେ ଫସି ରହିଛି।ମଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ତୁରନ୍ତ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟ 40% ରୁ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଭାରତ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ’ଣ ପଡ଼ିବ?
ଭାରତ କେବଳ କତାରରୁ ଏହାର ପ୍ରାୟ ୪୫-୫୦% ଏଲଏନଜି ଆବଶ୍ୟକତା ଆମଦାନୀ କରେ। କତାରର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବହୁମୁଖୀ ହେବ:
ଏଲପିଜି ଅଭାବ: ଭାରତରେ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ସାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ: ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସାର କାରଖାନାରେ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯଦି ଗ୍ୟାସ ମହଙ୍ଗା ହୁଏ, ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ସିଏନଜି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ: ଆପଣଙ୍କ ଯାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ସିଏନଜି ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଭାରତର ଯୋଜନା କ’ଣ?
ଏହି ସଙ୍କଟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଭାରତ ସରକାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡକାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି:
ରୁଷ ଏବଂ ଆମେରିକା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ: ଭାରତ କତାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ରୁଷ ଏବଂ ଆମେରିକାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଗ୍ୟାସ କାର୍ଗୋ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
ଜରୁରୀକାଳୀନ ସଂରକ୍ଷଣ: ଭାରତର ଗ୍ୟାସ ଭଣ୍ଡାର ଏହାର ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଛୋଟ, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ’ଣ?
ଯଦି ଇରାନ ଏବଂ କତାର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଶୀଘ୍ର ହ୍ରାସ ନହୁଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଶକ୍ତି ରାସନିଂ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ କେବଳ ଦୁଇଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି।