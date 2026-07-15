EV Bike Fire: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ନୋଏଡା ଫେଜ୍-୩ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ମାମୁରା ଗାଁରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍କୁ ଚାର୍ଜ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ପାର୍କିଂ ହେବାରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଦେଖୁଦେଖୁ ଏହି ନିଆଁ ପାଖରେ ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାପିଯାଇ ସମଗ୍ର ପାଞ୍ଚ ମହଲା କୋଠାକୁ କବଳିତ କରିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ପରିବାରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପାଞ୍ଚ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି କୋଠାର ତଳ ମହଲାରେ ପାର୍କିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ ଚାର୍ଜ ହେଉଥିଲା। ଚାର୍ଜିଂ ସମୟରେ ସ୍ପାର୍କିଂ ହେବା ପରେ ନିଆଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ବିଲ୍ଡିଂ ଧୂଆଁରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ୭ଟି ଫାୟାର ଟେଣ୍ଡର ଓ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହାୟତାରେ ବ୍ୟାପକ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଲ୍ଡିଂରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାୟ ୫୦ ପରିବାରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିବା ୨ ଜଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ବିଲ୍ଡିଂର ମାଲିକ ଓ ଲିଜ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କୁ ହିରାସତକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ ଚାର୍ଜିଂ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ସ୍ପାର୍କିଂକୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବାବେଳେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ଫରେନସିକ୍ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।