Add Zee Business As A Preferred Source
App

EV Bike Fire: ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ! ଚାର୍ଜିଂ ବେଳେ ଇ-ବାଇକ୍‌ରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ବିଲ୍ଡିଂରେ ଫସିଲେ ୫୦ ପରିବାର, ୨ ମୃତ

EV Bike Fire: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ନୋଏଡା ଫେଜ୍-୩ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ମାମୁରା ଗାଁରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍‌କୁ ଚାର୍ଜ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ପାର୍କିଂ ହେବାରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଦେଖୁଦେଖୁ ଏହି ନିଆଁ ପାଖରେ ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାପିଯାଇ ସମଗ୍ର ପାଞ୍ଚ ମହଲା କୋଠାକୁ କବଳିତ କରିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ପରିବାରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 15, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:32 PM IST
EV Bike Fire: ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ! ଚାର୍ଜିଂ ବେଳେ ଇ-ବାଇକ୍‌ରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ବିଲ୍ଡିଂରେ ଫସିଲେ ୫୦ ପରିବାର, ୨ ମୃତ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ! ଚାର୍ଜିଂ ବେଳେ ଇ-ବାଇକ୍‌ରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ବିଲ୍ଡିଂରେ ଫସିଲେ ୫୦ ପରିବାର
noida Fire news58 min ago
2
Subhash Chandra1 hr ago
3
Rath Yatra 20262 hrs ago
4
Shri Nand Kishore Goenka3 hrs ago
5
IRCTC website7:07 AM IST