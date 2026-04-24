Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3191249
Zee OdishaOdisha National-InternationalRaghav Chadha: ଆପ୍ କୁ ଝଟକା, ଦଳ ଛାଡିଲେ ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ୭ ସାଂସଦ

Raghav Chadha: ଆପ୍ କୁ ଝଟକା, ଦଳ ଛାଡିଲେ ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ୭ ସାଂସଦ

Raghav Chadha: ମୁଁ ନିଜକୁ ଆପରୁ ଅଲଗା କରୁଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟତର ହେଉଛି।" ରାଘବ ଚଢା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ସାଂସଦ, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବୁ।"

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 24, 2026, 04:33 PM IST

Trending Photos

Raghav Chadha: ଆପ୍ କୁ ଝଟକା, ଦଳ ଛାଡିଲେ ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ୭ ସାଂସଦ

Raghav Chadha: ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (ଆପ୍) ସଂସଦୀୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜନ ଦେଖାଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢା ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ସାଂସଦଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଦୀପ ପାଠକ ଏବଂ ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଘବ ଚଢା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ ଆମେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ଆପ୍ ସଦସ୍ୟ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପି ସହିତ ନିଜକୁ ସାମିଲ୍ କରିବୁ।"

ମୁଁ ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ମୋ ରକ୍ତରେ ଯେଉଁ ଦଳକୁ ପାଳନ କରିଥିଲି, ତାହା ହଜିଯାଇଛି: ରାଘବ ଚଢା
ରାଘବ ଚଢା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ମୋ ରକ୍ତରେ ପାଳନ କରିଥିଲି, ସେହି ଆପ୍ ହଜିଯାଇଛି। ଏବେ ଏହା ଦେଶ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁଛି... ଏକାଠି, ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଦଳକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲୁ।"

ରାଘବ ଚଢା କହିଛନ୍ତି, "ଆପ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ମୋର ରକ୍ତ ଏବଂ ଝାଳ ଦେଇ ସେବା କରିଥିଲି ଏବଂ ମୋ ଯୌବନର ୧୫ ବର୍ଷ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲି, ଏବେ ଏହାର ନୀତି, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ମୂଳ ନୈତିକତା ହରାଇ ବସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ଦଳ ଦେଶ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ କରେ।"

Add Zee News as a Preferred Source

ରାଘବ ଚଢା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଭୁଲ ଦଳରେ ଠିକ୍ ଲୋକ ରହିଥିଲି
ରାଘବ ଚଢା କହିଛନ୍ତି, "ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି, ମୁଁ ଭୁଲ ଦଳରେ ଠିକ୍ ଲୋକ ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେଣୁ, ଆଜି ଆମେ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆପରୁ ଅଲଗା କରୁଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟତର ହେଉଛି।" ରାଘବ ଚଢା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ସାଂସଦ, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବୁ।"

ଏହି ୭ ଜଣ ସାଂସଦ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି
ରାଘବ ଚଢା
ସନ୍ଦୀପ ପାଠକ
ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲ
ହରଭଜନ ସିଂହ
ରାଜେନ୍ଦର ଗୁପ୍ତା
ବିକ୍ରମ ସାହାଣୀ
ସ୍ୱାତୀ ମାଲିୱାଲ
ଆଜି ସକାଳେ ଏହି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସାଂସଦମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଚିଠି ଏବଂ ଦସ୍ତାବିଜ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି।

Also Read: Odisha Panipaga: ଆଗାମୀ ୩ ଘଣ୍ଟାରେ ଭୟଙ୍କର କାଳବୈଶାଖୀ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନେଇ ଏହି ୮ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି

Also Read: 8th Pay Commission: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଖୋଲିଲା ଭାଗ୍ୟ !ଏବେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା ୭୨ ହଜାର ନେଇ...

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Raghav Chadha
Raghav Chadha: ଆପ୍ କୁ ଝଟକା, ଦଳ ଛାଡିଲେ ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ୭ ସାଂସଦ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ଣର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Dream Meaning
ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କୁହେ ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର
Malacca
Malacca: ହର୍ମୁଜ ପରେ ମଲକ୍କାରେ ଟୋଲ ଲଗାଇବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର, ଭାରତ ଉପରେ କଣ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ
Odisha news
Odisha News: ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ବିକ୍ରି ଘଟଣା,୨୦ ଗିରଫ