EX CM New Address: ବଦଳିଲା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଠିକଣା...ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଏବେ ରହିବେ?

EX CM New Address:  ମଦନଲାଲ ଖୁରାନାଙ୍କୁ ୩୩ ଶାମନାଥ ମାର୍ଗ, ତାଙ୍କ ପରେ ସାହିବ ସିଂହ ବର୍ମାଙ୍କୁ 9 ଶାମନାଥ ମାର୍ଗ ଏବଂ ଶୀଲା ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ AB-17 ମଥୁରା ରୋଡ୍ ଏବଂ ତା'ପରେ 3 ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ମାର୍ଗ ସ୍ଥିତ କ୍ୱାର୍ଟର ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯାଇଥିଲା।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Oct 07, 2025, 06:14 PM IST

EX CM New Address: ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (ଆପ)ର ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ନୂତନ ବଙ୍ଗଳା ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ଘରର ଠିକଣା ହେଉଛି ୯୫ ଲୋଧି ଇଷ୍ଟେଟ୍, ଏହା ଟାଇପ୍ 7 ବର୍ଗର ବଙ୍ଗଳା। ଆପ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଟାଇପ୍ 8 ବଙ୍ଗଳା ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରେ କେଜ୍ରିୱାଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର ୪ ତାରିଖରେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ୬, ଫ୍ଲାଗ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାର୍ଗରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହ (ବଙ୍ଗଲା) ଖାଲି କରି ଲୁଟିୟନ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀର ଫିରୋଜଶାହା ରୋଡ୍‌ରେ ଥିବା ବଙ୍ଗଳା ନମ୍ବର ୫କୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏହି ବଙ୍ଗଳା ପଞ୍ଜାବର ଆପର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲଙ୍କୁ ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଛି।

ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଆପ ତାଙ୍କ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବାସସ୍ଥାନ ପାଇଁ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଗୃହ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MoHUA) ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲୋକ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ (CPWD) କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସରକାରୀ ବାସସ୍ଥାନ ଆବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

ଦିଲ୍ଲୀରେ କୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୌଣସି ସରକାରୀ ବାସଭବନ ନାହିଁ। କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବଙ୍ଗଳାରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ୧୯୯୩ ମସିହାରେ, ମଦନଲାଲ ଖୁରାନାଙ୍କୁ ୩୩ ଶାମନାଥ ମାର୍ଗ, ତାଙ୍କ ପରେ ସାହିବ ସିଂହ ବର୍ମାଙ୍କୁ 9 ଶାମନାଥ ମାର୍ଗ ଏବଂ ଶୀଲା ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ AB-17 ମଥୁରା ରୋଡ୍ ଏବଂ ତା'ପରେ 3 ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ମାର୍ଗ ସ୍ଥିତ କ୍ୱାର୍ଟର ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯାଇଥିଲା।

ଦିଲ୍ଲୀରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଏକ ବଙ୍ଗଳା ବାଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡିବା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ପୈତୃକ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିମ୍ବା ଭଡା ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୌଣସି ପୃଥକ ବାସଗୃହ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବାସଗୃହ ଭତ୍ତା ମୋଟ ମାସିକ ଦରମାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

Also Read: Vijay Deverakonda Accident: ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶୀକାର ହେଲେ ବିଜୟ ଦେବେରକୋଣ୍ଡା..ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି

Also Read: Liver Damage Serious Symptoms: ଶରୀରର ଏହି ୮ଟି ଲକ୍ଷଣ କହିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଲିଭର ସଢିବାରେ ଲାଗିଛି...ଜାଣିରଖନ୍ତୁ

