Add Zee Business As A Preferred Source
App

Sajjan Kumar Passes Away: ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସଜ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କ ପରଲୋକ

Sajjan Kumar Passes Away: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସଜ୍ଜନ କୁମାର। ୮୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ୧୯୮୪ ଶିଖ ବିରୋଧୀ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସଜ୍ଜନ କୁମାର ତିହାର ଜେଲ୍‌ରେ ଆଜୀବନ ସଜା କାଟୁଥିଲେ। ହେଲେ, ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ସଜ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କୁ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 20, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 03:29 PM IST
Sajjan Kumar Passes Away: ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସଜ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କ ପରଲୋକ
Image Credit: ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସଜ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କ ପରଲୋକ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Sajjan Kumar Passes Away: ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସଜ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କ ପରଲୋକ
2
3
4
5