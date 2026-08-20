Sajjan Kumar Passes Away: ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସଜ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କ ପରଲୋକ

Sajjan Kumar Passes Away: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସଜ୍ଜନ କୁମାର। ୮୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ୧୯୮୪ ଶିଖ ବିରୋଧୀ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସଜ୍ଜନ କୁମାର ତିହାର ଜେଲ୍ରେ ଆଜୀବନ ସଜା କାଟୁଥିଲେ। ହେଲେ, ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ସଜ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କୁ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ସଜ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡି଼ ନାହିଁ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଶିଖ ବିରୋଧୀ ଦଙ୍ଗା ପାଇଁ ତିହାର ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ସଜ୍ଜନ କୁମାର ଜେଲରେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅଚେତ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ସଜ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କ ଓକିଲ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଅନିଲ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଅନେକ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସୋଡିୟମ୍ ସ୍ତର ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ଯାହା ଜେଲରେ ତାଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେବାର କାରଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆବେଦନ ଆଠ ବର୍ଷ ଧରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ଶୁଣାଣି ହୋଇନାହିଁ।
ଡିସେମ୍ବର ୧୭, ୨୦୧୮ରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ସଜ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କୁ ଦଙ୍ଗା ସମୟରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶିଖଙ୍କ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଏକ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ପୋଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ତିହାର ଜେଲରେ ତାଙ୍କ ସଜା କାଟୁଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୫ରେ,ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ କୋର୍ଟ ଦଙ୍ଗା ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଖ ପୁରୁଷଙ୍କ ହତ୍ୟା ସହିତ ଜଡିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ତିନି ଥର ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ଥିବା ସଜ୍ଜନ୍ ବାହ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ୨୦୧୮ରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ।
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜାଠ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନେତା ସଜ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଶିଖ ବିରୋଧୀ ଦଙ୍ଗାକୁ ଉସୁକାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା। ୧୯୮୪ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶିଖ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା କରାଯିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଦଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, ଭିଡ଼ ଶିଖ ଘର, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଗୁରୁଦ୍ୱାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟାପକ ହତ୍ୟା, ହିଂସା ଏବଂ ପୋଡ଼ାଜଳା ଘଟିଥିଲା।
ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି,୩୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଶିଖ ବିରୋଧୀ ଦଙ୍ଗାରେ ସଜ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇନାହିଁ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର କମିଶନ ଏବଂ ଜୈନ-ଅଗ୍ରୱାଲ ପ୍ୟାନେଲ ଭଳି ଦଙ୍ଗାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଅନେକ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କୁମାରଙ୍କ ନାମ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା। ତଥାପି,୨୦୧୫ ମସିହାରେ ବିଜେପି ସରକାର ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଶିଖ ବିରୋଧୀ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାର ପୁନଃ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ SIT ଗଠନ କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଗଲା।