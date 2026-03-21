Crude Oil Price: ରଘୁରାମ ରାଜନଙ୍କ ଚେତାବନୀ, ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଚାଲେ ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍...

Crude Oil Price: ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବହୁତ ବାଧା ଦେଇଛି। ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ୧୧୯ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ପୂର୍ବତନ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ରଘୁରାମ ରାଜନ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ରଘୁରାମ ରାଜନ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
ରଘୁରାମ ରାଜନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି ୧୫୦ ରୁ ୨୦୦ ଡଲାର ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତ ଭଳି ଆମଦାନୀ-ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦେଶ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ରାଜନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ୧୫-୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଛି। ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଭୟ ଯୋଗୁଁ ତୈଳ ଜାହାଜ ଫସି ରହିଛି।
ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବ
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଯୋଗାଣ ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ, 'ପ୍ରଚୁର ଚାହିଦା ନଷ୍ଟ' ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏହା ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ, ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି ଡଲାର ୧୫୦ ରୁ ଡଲାର ୨୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ରାଜନ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ।" ପୂର୍ବତନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏହା ବି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଏକ ମାସ ପାଇଁ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବ।
ରାଜନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଚ୍ଚ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଘାତ ଦେବ, କାରଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରର ଜୀବନରକ୍ଷା। ଏହା କାରଖାନା, ପରିବହନ, ବିମାନ ସେବା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ରାଜନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା "ଅଜ୍ଞାତ ଅଞ୍ଚଳ", ଅର୍ଥାତ୍ ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଏହା ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଭାରତ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ?
ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, କାରଣ ଭାରତ ଏହାର ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତାର ୮୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଆମଦାନୀ କରେ। ରାଜନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଡଲାର ୧୦ ବୃଦ୍ଧି ଭାରତର ଚଳନ୍ତି ଖାତା ନିଅଣ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ଡଲାର ୧୭ ବିଲିୟନ (ପ୍ରାୟ ୧.୪ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା) ଯୋଡେ, ଯାହା GDP ର ୦.୫ ପ୍ରତିଶତ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯଦି ହାର ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ଡଲାର ୧୫୦-୨୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ଏହି ବୋଝ ବହୁଗୁଣିତ ହେବ। ଏହା ଟଙ୍କାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟକୁ ଭୟଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
