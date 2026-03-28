KP Sharma Oli: ନେପାଳର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ପି ଶର୍ମା ଓଲି ଗିରଫ

KP Sharma Oli: ନେପାଳ ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ନେପାଲ୍ ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେନ ଶାହ। ନେପାଳର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ପି ଶର୍ମା ଓଲି ଓ ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ଲେଖାକ୍ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଜି ଭୋର୍ ସମୟରୁ ଘରୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ପୋଲିସ୍।
#WATCH | Kathmandu, Nepal: Former Nepal Prime Minister KP Sharma Oli's party CPN-UML has called for an emergency secretariat meeting after he was taken into custody from his residence in Gundu, Bhaktapur, by Nepal Police. Visuals of party leaders arriving for the meeting.… pic.twitter.com/lEyeRgcQDp
— ANI (@ANI) March 28, 2026
"It’s a political revenge taken against our Chairman," says former Foreign Minister of Nepal and CPN-UML leader Pradeep Gyawali https://t.co/a7Q456tTin pic.twitter.com/kFkPGH75CZ
— ANI (@ANI) March 28, 2026
ଗଣମଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜେନ୍ ଜି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଏହି ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।ନେପାଳ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ଏହି ମାମଲାରେ ହତ୍ୟା ଭଳି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ ଜଡିତ। ଏହି ମାମଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହୋଇଥିବା ଜେନ୍-ଜି ପ୍ରତିବାଦ ସହିତ ଜଡିତ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ,ସେହି 'ଜେନ-ଜି' ବିକ୍ଷୋଭ ସମୟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଏହି ଦୁଇ ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ, ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ତଦନ୍ତର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଓଲିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ନେପାଳ ରାଜନୀତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କାରଣ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେ, କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବତନ ନେପାଳ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ଲେଖକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ନେପାଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଦନ୍ତ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ନେପାଳ ପୋଲିସ, ନେପାଳ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତଥାପି, ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସିଧାସଳଖ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଏହି ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।