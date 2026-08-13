Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଆରଜି କର ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା; ପୂର୍ବତନ TMC ବିଧାୟକ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗିରଫ

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସର ଏକ ନୂଆ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ପୀଡିତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଏକ ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ ପରେ, ପୂର୍ବତନ ଟିଏମସି ବିଧାୟକ ନିର୍ମଳ ଘୋଷଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆରଜି କର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ-ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଶବଦାହ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 13, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 03:50 PM IST
ଆରଜି କର ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା; ପୂର୍ବତନ TMC ବିଧାୟକ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗିରଫ
Image Credit: ପୂର୍ବତନ ଟିଏମସି ବିଧାୟକ ନିର୍ମଳ ଘୋଷଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଆରଜି କର ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା; ପୂର୍ବତନ TMC ବିଧାୟକ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗିରଫ
2
3
4
5