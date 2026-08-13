ଆରଜି କର ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା; ପୂର୍ବତନ TMC ବିଧାୟକ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗିରଫ

RG Kar Case: ଆରଜି କର ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ TMC ବିଧାୟକ ନିର୍ମଳ ଘୋଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ତ୍ବରିତ ସଂସ୍କାର ମାମଲାରେ ସେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଏତଲା ଆଧାରରେ ଖରଧା ଥାନାରେ ମାମଲା ହୋଇଥିଲା । ନିର୍ମଳ ଘୋଷ ଓ ଆଉ ୨ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସର ଏକ ନୂଆ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ପୀଡିତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଏକ ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ ପରେ, ପୂର୍ବତନ ଟିଏମସି ବିଧାୟକ ନିର୍ମଳ ଘୋଷଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆରଜି କର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ-ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଶବଦାହ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ୨୦୨୪ ମସିହାରେ କୋଲକାତାର ସରକାରୀ ପରିଚାଳିତ ଆରଜି କର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ "ଶୀଘ୍ର ଶବଦାହ" ଅଭିଯୋଗରେ ଗୁରୁବାର ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ନିର୍ମଳ ଘୋଷଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାଣିହାଟିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଘୋଷଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ସୋମବାର ଦିନ ପୀଡିତାଙ୍କ ପିତା ଖରଦହା ଥାନାରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଏକ ନୂତନ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଝିଅର ଶବର "ଶୀଘ୍ର ଶବଦାହ" କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିବା ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୋଷ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ପୀଡିତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଶବଦାହ ଅଭିଯୋଗର ନୂତନ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବାରାକପୁର ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ରବିବାର ପାଣିହାଟିରେ ମୃତକଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଶୋକ ସଭାରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଅଗଷ୍ଟ ୯, ୨୦୨୪ରେ ଆରଜି କର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ଏକ ସେମିନାର ରୁମରେ ୩୧ ବର୍ଷୀୟ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ପରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପାଣିହାଟି ଶ୍ମଶାନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଧାଡ଼ିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ମୃତଦେହ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଦାହ କରାଯାଇଥିଲା। ଶବଦାହ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା କାଗଜପତ୍ରରେ ଥିବା ଦସ୍ତଖତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, କଥିତ ଦସ୍ତଖତ ପୀଡିତାଙ୍କ ପିତାମାତା କିମ୍ବା ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନୁହେଁ, ବରଂ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କର ଥିଲା। କୋଲକାତା ପୋଲିସଠାରୁ ତଦନ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବା ପରେ ସିବିଆଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ମାମଲାଟି ଏବେ ବି କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି।