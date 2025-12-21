ମେଟ୍ରୋର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଲେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ହେବ- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା

ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ପୂର୍ବ ସରକାର ରାଜଧାନୀର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀରତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇନଥାନ୍ତା।
Trending Photos
Delhi Pollution: ସାଧାରଣ ପରିବହନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଆଜି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଶେଷ ମାଇଲ ସଂଯୋଗ ସହିତ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜରୁରୀ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚଳିତ ବଜେଟରେ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏହା ଦ୍ଵାରା ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ବାଧା ବିନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ।
ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ପୂର୍ବ ସରକାର ରାଜଧାନୀର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀରତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇନଥାନ୍ତା।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପରିବେଶ କେନ୍ଦ୍ର (CSE) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରିବା ସମୟରେ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ-NCRରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ତେଣୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାନବାହନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ସଙ୍କଟର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡିଛି।
ରେଖା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ 'Net zero emissions' ଏବଂ ଆଧୁନିକ, ସ୍ଥାୟୀ ପରିବହନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ, ବିଶେଷକରି ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ (DMRC)ର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବଜେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି।
୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ ୯,୧୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୫,୭୦୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା । ଯାହା ପ୍ରାୟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ପାଣ୍ଠି ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି । ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ରାଜଧାନୀର ଜୀବନରେଖା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ବୋଲି ରେଖା କହିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ସରକାର ଗତ ବର୍ଷ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମେଟ୍ରୋ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ୨,୯୨୯ କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି।
Also Read- UIIC Recruitment 2025: ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି
Also Read- ନୂଆ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ଆଣିବ ନା କ୍ଷତି? ଜାଣନ୍ତୁ ସୂଚନା