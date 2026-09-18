ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ: ୧୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ !

Pakistan Blast: ପାକିସ୍ତାନର ଖୈବର ପଖତୁନଖ୍ୱାର କୋହାଟ ସ୍ଥିତ 'ପୋଲିସ୍ ଲାଇନ୍ସ' ନିକଟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ୧୬ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି; ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ୍ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ମସଜିଦ୍ ବାହାରେ ଏକ ବଡ଼ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା; ମସଜିଦର ବାହ୍ୟ ଭାଗ ଗୁରୁତର ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା।
ଖୈବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ଆଇଜି (IG) ଜୁଲଫିକାର୍ ହମିଦ୍ 'ଜିଓ ନ୍ୟୁଜ୍'କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ଗାଡ଼ି ପୁରୁଣା 'ପୋଲିସ୍ ଲାଇନ୍ସ'ର ଗେଟ୍ରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଗୁଳିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଡିଏଚ୍କ୍ୟୁ (DHQ) ହସ୍ପିଟାଲର ମେଡିକାଲ୍ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ (MS) ଡକ୍ଟର ତାହିର ଅଲି ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୧୫ଟି ମୃତଦେହ ଏବଂ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଣାଯାଇଛି। ଆହତମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
BREAKING: An explosion has been reported inside the premises of a mosque adjacent to the Shell petrol station near Police Lines in Kohat, Khyber Pakhtunkhwa.
Initial information indicates multiple casualties are feared. Emergency has been declared at nearby hospitals, while… pic.twitter.com/ZCOMlp3CcL
— THE GLOBAL DECIPHER (@Global_Decipher) September 18, 2026
ପୋଲିସ୍ କୋହାଟ-ହଙ୍ଗୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଏବଂ 'ପୋଲିସ୍ ଲାଇନ୍ସ' ଚାରିପାଖରେ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ୍ ବଳ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ନିକଟସ୍ଥ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।
ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନ ପେଶାୱରରୁ ଇସଲାମାବାଦ ଏବଂ ପାରାଚିନାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କୋହାଟରେ ଘଟିଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ, ପାକିସ୍ତାନର ମସଜିଦ୍ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣାର ତାଲିକା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି।
UPDATE: Three consecutive explosions have been reported inside the Police Lines compound in Kohat, Khyber Pakhtunkhwa, including an explosion at a mosque.
An exchange of fire between terrorists and Counter Terrorism Department (CTD) personnel is ongoing.
Further details are… https://t.co/w1cOBf7NCe pic.twitter.com/aHPv7FjCzf
— THE GLOBAL DECIPHER (@Global_Decipher) September 18, 2026
ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋହେଲ ଆଫ୍ରିଦି କୋହାଟ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଗ୍ରହଣ କରି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଦିଗର ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରି ସୋହେଲ ଆଫ୍ରିଦି ଏହି କାପୁରୁଷୋଚିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ଅଗ୍ରହଣୀୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ସମ୍ବଳର ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେପରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆହତମାନଙ୍କର ଉଚିତ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଗୁରୁତର ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।