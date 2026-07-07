Add Zee Business As A Preferred Source
App

ପାକିସ୍ତାନ ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ, ୯ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିହତ

ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନର ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ଅତି କମରେ ୯ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 07, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:41 PM IST
ପାକିସ୍ତାନ ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ, ୯ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିହତ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ୱାୟାନାଡରେ ଭୂମିସ୍ଖଳନ ୨ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୬ ଆହତ
Odia News1 hr ago
2
Odisha news1 hr ago
3
Rath Yatra 20261 hr ago
4
Odia News1 hr ago
5
Odia News2 hrs ago