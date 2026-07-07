ପାକିସ୍ତାନ ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ, ୯ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିହତ

Balochistan Blast: ପାକିସ୍ତାନର ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଅତି କମରେ ୯ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏଥିସହ ଅନ୍ୟ ୫ ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି । ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚାଲିଛି।
ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ଜିଆରତ ଜିଲ୍ଲାର ମାଙ୍ଗି ଡ୍ୟାମ୍ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଅବଦୁଲ କୁଦ୍ଦୁସ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘଟଣାରେ ନଅ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଡନ୍ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଡେପୁଟି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଉଛି। ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ କ’ଣ କାରଣ ଥାଇପାରେ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି।
ପାକିସ୍ତାନୀ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରସାରିତ ରିପୋର୍ଟରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଶାହିଦ ରିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍ଗି ଏବଂ କାୱାସ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏକ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ତେହେରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ୍ ପାକିସ୍ତାନ (TTP) ସହିତ ଜଡିତ ୧୫ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, TTP ହେଉଛି ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହାକୁ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି।