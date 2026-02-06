Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3100308
Zee OdishaOdisha National-Internationalପାକିସ୍ତାନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ, ୨୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୮୦ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ

ପାକିସ୍ତାନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ, ୨୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୮୦ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ

Islamabad Blast: ଇସଲାମାବାଦର ଏକ ଇମାମବାରଗାରେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ।  ୮୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 06, 2026, 04:50 PM IST

Trending Photos

ପାକିସ୍ତାନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ, ୨୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୮୦ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ

Islamabad Blast: ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦରେ ଏକ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୨୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ୮୦ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଇସଲାମାବାଦର ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରମାନେ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। 

ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସଲାମାବାଦର ଏକ ଇମାମବାରଗାରେ ଏକ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ରାଜଧାନୀର ତରଲାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଇମାମବାରଗା ଖାଦିଜାତ-ଉଲ-କୁବ୍ରାରେ ଶୁକ୍ରବାର ନମାଜ ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ଅଟକାଇବା ପରେ ମସଜିଦର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ନିଜକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ସେ ମସଜିଦ ଭିତରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା।

ଇସଲାମାବାଦର ଡେପୁଟି କମିଶନର ଇରଫାନ ନୱାଜ ମେମନ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି: "ରାଜଧାନୀରେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୮୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୫ ଜଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଣାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ (PIMS), ପଲିକ୍ଲିନିକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି (CDA) ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।" ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆହତମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସହାୟକ କମିଶନରମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣ ସ୍ଥଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଜିଓ ଟିଭିର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାରିକ ଫଜଲ ଚୌଧୁରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କାପୁରୁଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ହରାଇ ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ପାକିସ୍ତାନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଫ ଅଲି ଜର୍ଦ୍ଦାରୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି।

ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସ, ପାକିସ୍ତାନ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ରେଞ୍ଜର୍ସମାନେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରଣ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଶୋକ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ପିଆଇଏମଏସ୍ ଏବଂ ପଲିକ୍ଲିନିକ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଇସଲାମାବାଦର ଜି-୧୧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟ କୋଠା ବାହାରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାର ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ସେହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୩୦ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

Also Read- ୪ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଆକ୍ରମଣର ଧମକ, ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ନବୀନ

Also Read- ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଖୁସି ଖବର!

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Maoist surrender
ରାୟଗଡ଼ାରେ ୧୫ କନ୍ଧମାଳରେ ୪ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ
Odia News
ପାକିସ୍ତାନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ, ୨୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୮୦ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ
Odia News
୪ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଆକ୍ରମଣର ଧମକ, ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ନବୀନ
top 10 news today
Top 10 News: ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଝଟକା, ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope: ୩ଟି ଗ୍ରହ ଚଳନ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ କିପରି ପଡିବ ? ପଢନ୍ତୁ...