କରାଚୀରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ତିନି ମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ୧୬ ମୃତ୍ୟୁ ୧୪ ଆହତ

Explosion in Karachi: ରମଜାନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପାକିସ୍ତାନର କରାଚୀରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। କରାଚୀରେ ହଠାତ୍ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଅତି କମରେ ୧୬ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ୧୪ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Explosion in Karachi: ପାକିସ୍ତାନର କରାଚୀରୁ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଜନିତ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗୁରୁବାର ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ହେବା ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ କୋଠାର ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ ୧୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରାୟ ୧୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସିନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ କଚାରିର ଏକ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା।
ସୂଚନାନୁଯାୟୀ, ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ ଏବେ ବି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପିଲା ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ପୁରୁଣା ସୋଲଜର ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୋଠାର ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ପ୍ରାୟ ୪:୩୦ ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା।
ଆଜି ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ରମଜାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିସ୍ଫୋରଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବେ । ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ହୁମାୟୁନ୍ ଖାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭଗ୍ନାବଶେଷ ହଟାଯାଉଛି ଏବଂ କୌଣସି ମୃତଦେହ କିମ୍ବା ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମରେ ତିନି ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ,ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ କୋଠାର ଏକ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, କରାଚୀର ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ କରାଚୀରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏପରି ଘଟଣା। ଜାନୁଆରୀରେ, କରାଚୀର ସଦ୍ଦାର ପଡ଼ୋଶୀରେ ଥିବା ଗୁଲ୍ ସପିଂ ପ୍ଲାଜର ବେସମେଣ୍ଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ ୭୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଗତ ଜୁଲାଇରେ, ପାକିସ୍ତାନର ଇସଲାମାବାଦରେ ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବର ଏବଂ କନ୍ୟା ସମେତ ଆଠ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ପାକିସ୍ତାନର କୌଣସି ନା କୌଣସି ସହରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏକ ନିୟମିତ ଘଟଣା ପାଲଟିଛି ।
