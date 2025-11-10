Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2996577
Zee OdishaOdisha National-International

Delhi Red Fort Blast: ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା

Delhi Red Fort Blast: ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନର ଗେଟ ନମ୍ବର ୧ ନିକଟରେ ଏକ ଗାଡି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Nov 10, 2025, 07:52 PM IST

Trending Photos

Delhi Red Fort Blast: ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା

Delhi Red Fort Blast: ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି । ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଫଳରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦୋକାନଗୁଡିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମୃତାହତଙ୍କ ସଠିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସି ନଥିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତର ଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ୮ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବିସ୍ଫୋରଣର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡିନାହିଁ।

ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ କାରଣରୁ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଦୋକାନର ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଝରକା ଭାଙ୍ଗିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯୋଜନାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରି ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଘରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରିଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ସନ୍ଦେହରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର ଡକ୍ଟର ଆଦିଲ ଅହମ୍ମଦ ରାଥରଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ହରିୟାଣାର ଫରିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାକ୍ତର ମୁଫାଜିଲ ଶକିଲଙ୍କ ଭଡା ଘରେ ଚଢାଉ କରି ତାଙ୍କ ଲକରରୁ ୩୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ଏକ ଆସଲ୍ଟ ରାଇଫଲ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଫରିଦାବାଦରେ ପୁଲୱାମା ନିବାସୀ ଡାକ୍ତର ମୁଫାଜିଲ ଶକିଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଫେରାର ଅଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Gold Rate: ଏକାଥରେ ଚାରି ଅଙ୍କ ବଢିଲା ସୁନା ଦର, ରୂପା ମଧ୍ୟ ବଢାଇଲା ଚିନ୍ତା !

Also Read- Fitment Factor: ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନରେ ଦରମା ବଢିଥିଲା ଏତିକି, ଅଷ୍ଟମରେ...

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

delhi red fort blast
Delhi Red Fort Blast: ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା
Odisha news
Odisha News: ପାକଶାଳା ଉଦ୍ୟାନ ଚାଷ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କୁ 'ସମ୍ପର୍କ' ଯୋଜନାରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
berhampur university
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ‘ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍‌କୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ’ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ
nuapada bypoll
ପୁଣି ଅଭିଯୋଗ ବାଢ଼ିଲା ବିଜେଡି: ନବୀନ କହିଲେ ଶାସନ କଳ ପକ୍ଷପାତୀ
Odia News
'ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରାଯିବ' କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ