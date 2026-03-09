Budget Session: ଭାରତ ଶାନ୍ତି ଚାହେଁ, କୂଟନୀତି ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି: ଜୟଶଙ୍କର

Trending Photos
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସୋମବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ସଂସଦର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଉଠିବା ଉପରେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ଆପତ୍ତି କରିଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ପ୍ରବଳ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ହଙ୍ଗାମା ମଧ୍ୟରେ ଜୟଶଙ୍କର ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ।
ଜୟଶଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦୀୟମାନ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଗୁଡ଼ିକ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ସରକାର ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୀତି ହେଉଛି ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ।"
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟ ଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବା ସହିତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଛି, ଏବଂ ନାଗରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉଭୟ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର ପ୍ରାୟ 10 ନିୟୁତ ଲୋକ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ କାମ କରନ୍ତି। ଆମେ ସେଠାରୁ ଆମର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରୁ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସହିତ ଆମର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସ୍ତରରେ ଅଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ସଂଘର୍ଷ ପରଠାରୁ ସରକାର ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ପରିସ୍ଥିତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁଛି। ସମୟୋଚିତ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଉଛି। ଛାତ୍ର ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତେହେରାନରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 67,000 ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭାରତ ଅଣାଯାଇଛି। ଇରାନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟକର, ଯଦିଓ ମୁଁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆରାଘଚିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି। ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କୁ (ବ୍ୟବସାୟୀ ଜାହାଜରେ) ହରାଇଛୁ, ଏବଂ ଜଣେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଘର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଛି। ସଂଘର୍ଷ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବ୍ୟାପିଛି, ଏବଂ ବିନାଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି।