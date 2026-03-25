Meta Finned: ଛୋଟପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଫେସବୁକ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ମେଟା ଉପରେ ଲାଗିଲା ୩୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା

Meta Finned:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଲିକାନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜାଏଣ୍ଟ ମେଟାକୁ ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁ ମେକ୍ସିକୋରେ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଏକ ଜୁରି କମ୍ପାନୀକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ପ୍ରାୟ ₹3,100 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $3.1 ବିଲିୟନ)ର ଏକ ବଡ଼ ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି। କୋର୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ମେଟା ଜାଣିଶୁଣି ଲାଭକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦକୁ ଲୁଚାଇଥିଲା। ଜୁରି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗରେ ମେଟାକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ମାନିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଜରିମାନା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କଲେ, ଯାହା ମୋଟ ₹3.1 ବିଲିୟନ (ପ୍ରାୟ $3.1 ବିଲିୟନ)।
ନ୍ୟୁ ମେକ୍ସିକୋର ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ମେଟା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁଛି ଯେ ଏହାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପିଲାମାନେ ଯୌନ ଶୋଷଣ, ଶିକାରୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଏବଂ ଗୁରୁତର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଏହି ବିପଦ ବିଷୟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଣାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭ୍ରାମକ ଦାବି କରିଛି। ସାତ ସପ୍ତାହର ବିଚାର ପରେ, ଜୁରି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମେଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ବୟସ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଅଭାବକୁ ଶୋଷଣ କରିଛି, ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ରଖିଛି ଏବଂ ଅନୁଚିତ ଏବଂ ପ୍ରତାରଣାମୂଳକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଭ୍ୟାସରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛି।
ମେଟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ମେଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାୟ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହିଁ। କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଯେ ଏହା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଉନ୍ନତି ଆଣୁଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ମେଟା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ଏହି ମାମଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଅନେକ ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହି ନ୍ୟୁ ମେକ୍ସିକୋ ରାୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଜୁରି ରାୟ ଯେଉଁଥିରେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମେଟାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି।