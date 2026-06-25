Ketan Agarwal Case: ‘ହେଲ୍ପ-ହେଲ୍ପ’ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ସିଆ, ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଷଡଯନ୍ତ୍ର!

Ketan Agarwal Case: ପୁଣେର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ଓ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସଛି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ, କେତନଙ୍କ ଭାବି ସ୍ତ୍ରୀ ସିଆ ଗୋୟଲ ଓ ତାଙ୍କ କଥିତ ପ୍ରେମିକ ଚେତନ ଚୌଧୁରୀ ମିଶି ଏହି ହତ୍ୟା ଷଡଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜୁନ୍ ୧୮ ତାରିଖରେ ସିଆ ଓ କେତନ ପୁଣେ ନିକଟସ୍ଥ ଲୋନାଭାଲାର ଲୋହଗଡ଼ କିଲ୍ଲା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ କେତନ ୪୦୦ ଫୁଟ୍ ଗଭୀର ଖାଇକୁ ଖସିପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା କହି ସିଆ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହାକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ଧରାଯାଇଥିଲା।
ଲୋହଗଡ଼ କିଲ୍ଲାର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଧୀରଜ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଘଟଣା ସମୟରେ ସିଆ ‘ହେଲ୍ପ-ହେଲ୍ପ’ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ କେତନ ଖସିପଡ଼ି ଖାଇକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତଦନ୍ତରେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ପୁଣେ ଗ୍ରାମୀଣ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ସନ୍ଦୀପ ସିଂହ ଗିଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ମେ’ ୩୧ରେ ସିଆ ଓ କେତନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲୋହଗଡ଼ କିଲ୍ଲା ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରୁ କେତନଙ୍କୁ ଖାଇକୁ ଠେଲିଦେବା ଯୋଜନା ସିଆ ଓ ଚେତନଙ୍କ ମନରେ ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ ୧୪ ଜୁନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିନଥିଲା।
ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଶେଷରେ ୧୮ ଜୁନ୍ରେ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ କେତନଙ୍କୁ ଖାଇକୁ ଠେଲିଦିଆଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ମାମଲାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବ ବୋଲି କହିଛି।