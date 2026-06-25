Add Zee Business As A Preferred Source
App

Ketan Agarwal Case: ‘ହେଲ୍ପ-ହେଲ୍ପ’ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ସିଆ, ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଷଡଯନ୍ତ୍ର!

ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜୁନ୍‌ ୧୮ ତାରିଖରେ ସିଆ ଓ କେତନ ପୁଣେ ନିକଟସ୍ଥ ଲୋନାଭାଲାର ଲୋହଗଡ଼ କିଲ୍ଲା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ କେତନ ୪୦୦ ଫୁଟ୍‌ ଗଭୀର ଖାଇକୁ ଖସିପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା କହି ସିଆ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହାକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ଧରାଯାଇଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 25, 2026, 07:49 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:49 PM IST
Ketan Agarwal Case: ‘ହେଲ୍ପ-ହେଲ୍ପ’ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ସିଆ, ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଷଡଯନ୍ତ୍ର!

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Congress and BJP Clash: ନିଟ୍‌ ଓ ପେପର ଲିକ୍‌କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ-ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ
Pawan Khera1 hr ago
2
Odia News2 hrs ago
3
Bosnia vs Qatar2 hrs ago
4
Vinicius Junior3 hrs ago
5
Odia News3 hrs ago