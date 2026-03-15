FAS Tag Hike: ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍ ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ସରଳ କରିବା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 15, 2026, 03:42 PM IST

FASTag Annual Pass: ବଢିଲା ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍ ପାସ୍ ଫି, ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ଏତିକି ଦେବାକୁ ପଡିବ

FAS Tag Hike: ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ FASTag ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ପାଇଁ ଦର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ (NHAI) ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅଣ-ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନବାହାନ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ ୧ ରୁ ପାସ୍ ପାଇଁ ୩,୦୭୫ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ଦର ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ କରିବା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରେ FASTag ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଅଣ-ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଯାନ କାର, ଜିପ୍, କିମ୍ବା ଭ୍ୟାନ ମାଲିକମାନେ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ FASTag ଧାରଣ କରିଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି FASTag ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଏହି ପାସ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ିଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଯେକୌଣସି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାକୁ ୨୦୦ ଥର ଅତିକ୍ରମ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ରହିଥାଏ। FASTag ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ 'ରାଜମାର୍ଗଯାତ୍ରା' ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା NHAI ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଡି ଚାଳକମାନେ କିଣିପାରିବେ ।

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ସୁବିଧା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଦୃତି ପାଇଛି । FASTag ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାନବାହାନ ମାଲିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ୫.୬ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହାର ଲାଭ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସାରା ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରାୟ ୧,୧୫୦ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।

FASTag ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅନେତକ ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ । ଯାନବାହାନ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ରିଚାର୍ଜ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବଦଳରେ, ସେମାନେ ଏକକାଳୀନ ଫି ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ କିମ୍ବା ସର୍ବାଧିକ ୨୦୦ ଥର ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା କ୍ରସିଂ ପାଇଁ ବୈଧ ରହିଥାଏ। ଏହି ସୁବିଧା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ନିୟମିତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଦେୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ଯାନ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା FASTag ରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ।

ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MoRTH) ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନେଟୱାର୍କରେ (ଅଣ-ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ପାଇଁ) ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ମୋଟ କାର କାରବାରର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶରୁ ଅଧିକ ବର୍ତ୍ତମାନ FASTag ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଉଛି।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୬ ରେ ଏହାର ସ୍ଥାପନା ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୧୧୮.୬ ନିୟୁତ FASTag ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ, ପ୍ରାୟ ୫୯ ନିୟୁତ FASTag ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛି । ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଫି ପ୍ଲାଜାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟୋଲ୍ କାରବାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ୯୮% ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଶୁଳ୍କ FASTag ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ।

