Accident News: କୁ୍ଲ୍ଲୁରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା: ଘାଟିରୁ ଖସିଲା ବସ, ୪ ମୃତ

Accident News: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କୁଲୁରେ ୨୨ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ ଘାଟିକୁ ଖସିପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୧୮ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ସୋଝା ନିକଟରେ ବସ୍ ଖାଇକୁ ଖସିପଡ଼ିଲା
ଡେପୁଟି କମିଶନର ଅନୁରାଗ ଚନ୍ଦର ଶର୍ମାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଡ଼ିଟି ରାସ୍ତାରୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, "କୁଲୁ ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସୋଝା ନିକଟରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିବା ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବସ୍ରେ ମୋଟ ୨୨ ଜଣ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୨୦ ଜଣ ବୟସ୍କ ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ପିଲା ଥିଲେ।"
ଦୁଇ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରି ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୮ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସିଏଚ୍ ବଞ୍ଜାରକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଦୁଇ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି।" ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ମିଳିତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ତ୍ୱରିତ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।"
ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେହି ଫସି ନ ଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଖୋଜ ନାହାନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ବଞ୍ଜାରର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆହତମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି।