FIFA 2026: ପ୍ରିମିୟମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେବ ପିଚ୍ ଘାସ !

FIFA 2026: ଫୁଟବଲ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ପିଚ୍ ଘାସ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପିଚ୍ ରୁ ଘାସର ବ୍ଲକ ପାଇଁ ପ୍ରି-ବୁକିଂ ଖୋଲିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୪୩,୦୦୦ ପ୍ରତି ଖଣ୍ଡ। ଏହି 'ଐତିହାସିକ ଘାସ' କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଖୁବ ଅଧିକ ଦାମ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଆକ୍ରିଲିକ୍ ରେ ଆବଦ୍ଧ।
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପିଚ୍ରୁ ଘାସର ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ - ଜୁଲାଇ ୧୯ରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ-ନ୍ୟୁ ଜର୍ସିର ମେଟଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ - ପୃଥକ ଭାଗରେ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଏହି ଘାସର ଏକ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ୪୫୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ ୪୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଆକାଶଛୁଆଁ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ଫିଫାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବ୍ୟାପକ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହାକୁ କେବଳ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ବୋଲି ଖାରଜ କରୁଛନ୍ତି।
ଫିଫାର ସରକାରୀ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେଜରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସ୍ମାରକୀ ସଂଗ୍ରହକୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରାମାଣିକ ଘାସର ଖଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆକ୍ରିଲିକ୍ କେସ୍ ମଧ୍ୟରେ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବ। ଏହା ଏକ USB ଡିଭାଇସ୍ ସହିତ ଆସିବ ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଭିଡିଓ ରହିବ ଯାହା ଘାସର ପ୍ରାମାଣିକତା ଯାଞ୍ଚ କରେ। ଫିଫା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଘାସ କେବଳ ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପର ଠିକଣାଗୁଡ଼ିକରେ ପଠାଯିବ, ଏବଂ ଜୁଲାଇ ୧୯ରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ହିଁ ପଠାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଯଦିଓ FIFA ଷ୍ଟୋର ଘାସ ଖଣ୍ଡର ପରିମାଣ ୧୭.୫ × ୧୭.୫ × ୧୭.୫ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଛି, ଏହି ମାପଗୁଡ଼ିକ ଇଞ୍ଚ, ସେଣ୍ଟିମିଟର କିମ୍ବା ମିଲିମିଟରରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। ଏହା ସହିତ, FIFA $୯୦୦ ରୁ $୩,୦୦୦ (ପ୍ରାୟ ₹୨.୮ ଲକ୍ଷ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସ୍ତର ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଛୋଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ଏକ ସୁନା-ଏମ୍ବୋସଡ୍ ସ୍ମାରକୀ ଟିକେଟ୍ ଭଳି ଜିନିଷ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।