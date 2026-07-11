Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA 2026: ପ୍ରିମିୟମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେବ ପିଚ୍ ଘାସ !

FIFA 2026: ଯଦି ଆପଣ FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପିଚ୍ ରୁ ଏକ କିଛି ଘାସ ଘରକୁ ନେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି କି ? ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଟିକେଟ୍ ର ଅତ୍ୟଧିକ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, FIFA ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ମୂଳ ଘାସକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହଣ ଭାବରେ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 11, 2026, 08:39 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:39 PM IST
FIFA 2026: ପ୍ରିମିୟମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେବ ପିଚ୍ ଘାସ !

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଦଳ ଛାଡିଲେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବନି- ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ୍
Odisha Politics37 min ago
2
Odia News1 hr ago
3
Odia News2 hrs ago
4
Odia News3 hrs ago
5
Rath Yatra 20263 hrs ago