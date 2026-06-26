Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha National-International
  • /Fifa 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପ୍ରସାରଣରେ ଜି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ନୂଆ ରେକର୍ଡ, ନେଟୱର୍କ ସେୟାର ୨୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି

Fifa 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପ୍ରସାରଣରେ ଜି' ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ନୂଆ ରେକର୍ଡ, ନେଟୱର୍କ ସେୟାର ୨୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ର ସଫଳ ପ୍ରସାରଣ ପରେ, Zee Entertainment Enterprises Limited (ZEEL) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ୨୦୨୬ର ୨୪ତମ ସପ୍ତାହରେ 20% ନେଟୱାର୍କ ସେୟାର ରେକର୍ଡ କରି ଗତ ୮ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଏହି ସଫଳତାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀର ମନୋରଞ୍ଜନ

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 26, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:39 PM IST
Fifa 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପ୍ରସାରଣରେ ଜି' ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ନୂଆ ରେକର୍ଡ, ନେଟୱର୍କ ସେୟାର ୨୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'ରଜ କୁଇନ୍'ର ଗ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଫିନାଲେରେ ମଞ୍ଚ ଦୁଲୁକାଇବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି
Odia News20 min ago
2
khalistani terror attack49 min ago
3
Gold rate today59 min ago
4
PNG Expansion1 hr ago
5
road accident2 hrs ago