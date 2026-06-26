Fifa 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ର ସଫଳ ପ୍ରସାରଣ ପରେ, Zee Entertainment Enterprises Limited (ZEEL) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ୨୦୨୬ର ୨୪ତମ ସପ୍ତାହରେ 20% ନେଟୱାର୍କ ସେୟାର ରେକର୍ଡ କରି ଗତ ୮ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଏହି ସଫଳତାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀର ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ କ୍ରୀଡା ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟତା।
ମନୋରଞ୍ଜନ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକର ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ନବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା Unite8 Sports ଚ୍ୟାନେଲର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ଏହି ଅଭୂତପୂର୍ବ ଭ୍ୟୁଅରସିପ୍ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କହିଛି। ଚାଲିଥିବା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁନାଇଟ୍୮ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପ୍ରାୟ ୬ କୋଟି ନୂତନ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିଜ ସହ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏହା ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଲିନିୟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି ୟୁନାଇଟ୍୮ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ୨ ଇଂରାଜୀ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ କମେଣ୍ଟ୍ରି, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଫୁଟବଲ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି।
ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖଠାରୁ କମ୍ପାନୀର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଲିନିୟର ଚ୍ୟାନେଲ, ଜି୫ (ZEE5) ଏବଂ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ୩୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସଶକ୍ତ ବହୁ-ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି।
ଏହି ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ୟୁନାଇଟ୍୮ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଅଧିକାରୀ ବବେଶ ଜନାଭଲେକର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬କୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା ବ୍ୟାପକ ସମର୍ଥନ କମ୍ପାନୀର କ୍ରୀଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଏହି ସଫଳତା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଦେଶର ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଦେଖିବାର ଅନୁଭୂତିକୁ ନୂଆ ସ୍ତରକୁ ନେବାରେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।
କମ୍ପାନୀର ଲିନିୟର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ଜି୫ରେ ଦର୍ଶକ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ୁଥିବାବେଳେ ବହୁ-ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରଣନୀତି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସହଜ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଦେଖିବାର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। କମ୍ପାନୀର ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ZEE5 ଏବଂ Unite8 ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ପ୍ରବଳ ଦର୍ଶକ ସଂଖ୍ୟା ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଦର୍ଶକମାନେ ଏକାଧିକ ସ୍କ୍ରିନରେ କ୍ରୀଡା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହଜରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏହା କମ୍ପାନୀର ମଲ୍ଟି-ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରଣନୀତିର ସଫଳତାର ପ୍ରମାଣ।
190 ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତି ସହିତ, Zee ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ 1.4 ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଟିଭି, ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ସିନେମା, ସଂଗୀତ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ଏହାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପହଞ୍ଚକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ଏହି କମ୍ପାନୀ ଏବେ କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।