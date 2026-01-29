Advertisement
Union Budget: ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ସର୍ଭେ ଉପସ୍ଥାପିତ, GDP ୬.୮% ରୁ ୭.୨% ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଗୁରୁବାର ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୭ରେ ଭାରତର ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ୬.୮ ପ୍ରତିଶତରୁ ୭.୨ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦେଶର ଦୃଢ଼ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସ୍ଥିର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଆର୍ଥିକ ସର୍ଭେରେ ସାମ୍ପ୍ର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 29, 2026, 03:27 PM IST

Economic Survey: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଗୁରୁବାର ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୭ରେ ଭାରତର ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ୬.୮ ପ୍ରତିଶତରୁ ୭.୨ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦେଶର ଦୃଢ଼ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସ୍ଥିର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଆର୍ଥିକ ସର୍ଭେରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନୀତିଗତ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ମଧ୍ୟମକାଳୀନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରାୟ 7 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ସର୍ଭେରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଘରୋଇ କାରକଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଯୋଗୁଁ, ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତି ବିପଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ତୁଳିତ।

ଫେବୃଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬-୨୭ର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସଂସଦରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ୨୦୨୫-୨୬ରେ ସରକାରଙ୍କ ଗତ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି, ବିକାଶର ଗତି ଏବଂ ଏହା ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

ବଜେଟ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଥିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣର ମହତ୍ତ୍ୱ
ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନୀତିଗତ ପ୍ରାଥମିକତାର ଏକ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରେ। ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ସର୍ଭେ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତର ନୀତି ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିଚାଳନାକୁ ଗଠନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସର୍ଭେରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯୋଗାଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ GST ହାରର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତୀକରଣର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ। ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ମୂଲ୍ୟ ଚାପକୁ ସୀମିତ କରିବ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ଆର୍ଥିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ସେକ୍ଟର ଉପରେ ଜୋର
ଆର୍ଥିକ ସର୍ଭେରେ ଭାରତର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୨ ରେ ଭାରତର ସପ୍ତମ ବୃହତ୍ତମ ରପ୍ତାନି ବର୍ଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଏବଂ ଦ୍ରୁତତମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ରପ୍ତାନି ବର୍ଗରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ରପ୍ତାନି ୨୨.୨ ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଶୀଘ୍ର ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମୁଖ୍ୟତଃ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ରପ୍ତାନିରେ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଯେଉଁଥିରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୫ରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ₹୧୮,୦୦୦ କୋଟି ଥିଲା, ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ₹୫.୪୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରାୟ ୩୦ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ଭାରତର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଏବଂ "ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ" ପଦକ୍ଷେପର ସଫଳତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।

