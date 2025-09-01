Mahua Moitra: ମୋହୁଆ ମୌଇତ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ

Trending Photos
Mahua Moitra: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ମୋହୁଆ ମୋଇତ୍ର ଏକ ବିବାଦରେ ଫସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (BNS)ର ଧାରା 196 ଏବଂ 197 ଅନୁଯାୟୀ ମାନା କ୍ୟାମ୍ପ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।
ନିକଟରେ ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା ଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଆପତ୍ତିଜନକ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ମହୁଆଙ୍କ ଆପତ୍ତିଜନକ ବୟାନର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଅନେକ ଦଳୀୟ ନେତା ପୋଲିସଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ। ରବିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ରବିବାର ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜଧାନୀ ରାୟପୁରରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ମହୁଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର ଦାବି କରିଥିଲେ।
ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁଭଳି ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସମାଜରେ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସେମାନେ ଏହାକୁ ଦେଶଦ୍ରୋହ ଏବଂ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ BNS ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏବେ ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।
ଟିଏମସି ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା ଅଭିଯୋଗ କରି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଅମିତ ଶାହ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଆପଣଙ୍କ ଟେବୁଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନାଦିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ସେ ଏହି ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହା ପରେ ବିଜେପି ଏହାର ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଟିଏମସି ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଡିସେମ୍ବର 2023 ରେ ଲୋକସଭାରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନେବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ସଦନ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର କମିଟିର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟର ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହା ହୋଇଥିଲା।