Ayodhya Ram Mandir: ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ଟଙ୍କା-ଅଳଙ୍କାର ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ, ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର

Ayodhya Ram Mandir: ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଟଙ୍କା ଓ ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାରେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିଛି। ବିଶେଷ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ (SIT)ର ତଦନ୍ତ ଜାରି ଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ FIR ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋହନଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିରର ଦାନ ରାଶି ଗାଏବ ହେବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ୬ରୁ ୮ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ FIR ଦାଖଲ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
ପୋଲିସ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS)ର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗଠିତ SIT ନିକଟରେ ନିଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, SIT ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଚିବ ଚମ୍ପତ ରାୟଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ତଦନ୍ତ ଜାରି ଥିବାରୁ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇନାହିଁ।
ଏହି ମାମଲାରେ FIR ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର SIT ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ପୋଲିସର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ରହିଛି।