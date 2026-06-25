Add Zee Business As A Preferred Source
App

Ayodhya Ram Mandir: ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ଟଙ୍କା-ଅଳଙ୍କାର ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ, ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର

ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଟଙ୍କା ଓ ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାରେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିଛି। ବିଶେଷ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ (SIT)ର ତଦନ୍ତ ଜାରି ଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ FIR ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋହନଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 25, 2026, 08:45 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:45 PM IST
Ayodhya Ram Mandir: ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ଟଙ୍କା-ଅଳଙ୍କାର ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ, ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha State Film Awards: ‘ପୁଷ୍କରା’ ଓ ‘ମାଇଁ ସୁଇଟ୍ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍’ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର
Ollywood46 min ago
2
Pune Murder Case55 min ago
3
Odia News1 hr ago
4
Pawan Khera2 hrs ago
5
Odia News3 hrs ago