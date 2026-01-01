Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3060605
Zee OdishaOdisha National-Internationalସ୍ବିଜରଲାଣ୍ଡରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ ବେଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: ୪୦ ମୃତ, ଶତାଧିକ ଆହତ

ସ୍ବିଜରଲାଣ୍ଡରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ ବେଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: ୪୦ ମୃତ, ଶତାଧିକ ଆହତ

SwitzerLand Fire Accident:  ସ୍କି ରିସର୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସହର କ୍ରାନ୍ସ ମୋଣ୍ଟାନାର ରିସର୍ଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। କ୍ରାନ୍ସ-ମୋଣ୍ଟାନା ସହର ସ୍ୱିସ୍ ଆଲପ୍ସରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 01, 2026, 05:12 PM IST

Trending Photos

ସ୍ବିଜରଲାଣ୍ଡରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ ବେଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: ୪୦ ମୃତ, ଶତାଧିକ ଆହତ

SwitzerLand Fire Accident: ନୂଆ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏକ ସ୍କି ରିସର୍ଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ରିସର୍ଟର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ​​ଏବଂ ପରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରିବେଶ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାହା ଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା । ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଶହେରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ମୃତାହାତଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ । ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍କି ରିସର୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସହର କ୍ରାନ୍ସ ମୋଣ୍ଟାନାର ରିସର୍ଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। କ୍ରାନ୍ସ-ମୋଣ୍ଟାନା ସହର ସ୍ୱିସ୍ ଆଲପ୍ସରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ନା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସେନେଇ କୌଣସି ସଠିକ୍ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।

କ୍ରାନ୍ସ-ମୋଣ୍ଟାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରାୟ ୧:୩୦ ସମୟରେ 'ଲେ କନ୍ଷ୍ଟେଲେସନ୍' ନାମକ ଏକ ବାର୍ ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଘଟଣା ସମୟରେ କୋଠାରେ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଥିଲେ । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ୱର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଏହା ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ସ୍କି ରିସର୍ଟ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା । ଏଠାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି ।

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- New Year 2026: ଆଜିଠୁ ୭ଦିନ କେମିତି ବିତିବ? ପଢନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ

Also Read- ଡାକ୍ତର ସଙ୍ଘ ଦାବି ନେଇ ସରକାର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକା ଜାଳିଲେ ଚାଷୀ
Top 10 news
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
OMSA Committee
ଡାକ୍ତର ସଙ୍ଘ ଦାବି ନେଇ ସରକାର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Vande bharat sleeper train route
ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନର ରୁଟ୍ ଘୋଷଣା, ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ଭଡ଼ା ସୁବିଧା..
IAS Anu Garg
କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ବଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ