Army Camp Fire: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ସେନା ଶିବିରରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ

ସେନା ଶିବିରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେଠାରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଜଳି ପୋଡି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
Army Camp Fire: ସେନା ଶିବିର ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଦୋକାନରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୋଶୀମଠର ଆଉଲି ରୋଡରେ ରହିଛି ଏହି ସେନା ଶିବିର । ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ନାହିଁ।
ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ସମଗ୍ର ଶିବିର ପରିସରରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ପବନ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଅଧିକ ବେଗରେ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସେନା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି ।
