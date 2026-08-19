Kolkata Fire Tragedy: କୋଲକାତାର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ୯ ଜଣ...

Fire Case: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏକ ହୋଟେଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଅତି କମରେ ନଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ହୋଟେଲ ଶିଖାରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ନିକଟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବୀରଭୂମି ଜିଲ୍ଲାର ତାରାପୀଠ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ ହୋଟେଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଫଳରେ ଘଟଣାରେ ଛଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହି ଘଟଣା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
କୋଲକାତାର ମିର୍ଜା ଗାଲିବ ଷ୍ଟ୍ରିଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଟେଲ ଶିଖାରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଭୋର ସମୟରେ କୋଠାର ଏକ ଅଂଶରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଶେଷରେ ଚାରୋଟି ଦମକଳ ଗାଡି ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ସମୟରେ କୋଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋଟ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ସୂଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଫଳରେ ସମ୍ଭବତଃ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ପୋଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
#BreakingNews : कोलकाता के होटल में भीषण आग से बड़ा हादसा, 9 लोगों की मौत#Kolkata #Fire #Hotel #WestBengal @arzoosai pic.twitter.com/XGgH3A3OkA
— Zee News (@ZeeNews) August 19, 2026