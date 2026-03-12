Fire breaks out: ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, କାରଖାନାରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ ୩୪୧, ଜଳିଗଲେ ୩୭ କର୍ମଚାରୀ...

Fire breaks out: ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଉତ୍ତର-ପ୍ରଦେଶ ନୋଏଡ଼ା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଫେଜ୍ ୧ ଅଞ୍ଚଳର ସେକ୍ଟର ୪ ର B-୪୦ରେ ଅବସ୍ଥିତ କ୍ୟାପିଟାଲ ପାୱାର ସିଷ୍ଟମ ଲିମିଟେଡର ବିଦ୍ୟୁତ ମିଟର ତିଆରି କାରଖାନାରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୫.୩୦ ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୩୪୧ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ କାରଖାନାରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ମାତ୍ରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳାଚକଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ୩୭ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଛୁଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
#WATCH | Noida, UP: A fire broke out on the third floor of a private company under the Phase 2 police station in Noida. 7 fire Engines rushed to the spot and brought the fire under control.
(Visual source: Police) pic.twitter.com/pF0h75sf1i
— ANI (@ANI) March 12, 2026
୩୭ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେକ୍ଟର ୩୯ ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। କେତେକଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଛାଡି଼ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି।
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ଝରକା ଏବଂ କାଚ ଭାଙ୍ଗି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
Greater Noida के साइट-4 इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई।
बताया जा रहा है कि आग पेंट बनाने वाली फैक्ट्री में लगी है।
सूचना मिलते ही दमकल विभाग को अलर्ट किया गया और 6 दमकल गाड़ियां मौके के लिए रवाना कर दी गई हैं।
मामला Surajpur थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल… pic.twitter.com/R2XNiqRzEo
— PRIYA RANA (@priyarana3101) March 11, 2026
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ତାର ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ କଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କାରଖାନାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।